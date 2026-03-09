Китай в 2026 ф.г. увеличит расходы на оборону на 7 проц.

ЦАМТО, 6 марта. Власти КНР официально инициировали процедуру утверждения проекта национального оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Согласно проекту бюджета, представленному на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, объем ассигнований на нужды обороны составит 1,9 трлн. юаней (около 275 млрд. долл.).

Как следует из доклада премьера Госсовета КНР Ли Цяна, рост военных расходов относительно 2025 ф.г. (1,78 трлн. юаней) составит 7,0%. То есть уже 11 лет подряд темпы роста оборонного бюджета КНР остаются в пределах однозначного числа. При этом отмечается незначительное замедление динамики в сравнении с трехлетним периодом 2023-2025 гг., когда ежегодный прирост фиксировался на уровне 7,2%. Официальный оборонный бюджет Китая в 2024 ф.г. составил 1,67 трлн. юаней, в 2023 ф.г. – 1,55 трлн. юаней, в 2022 ф.г. – 1,45 трлн. юаней, в 2021 ф.г. – 1,35 трлн. юаней.

Официальный Пекин обосновывает увеличение расходов необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности страны в условиях нестабильной обстановки в регионе. Доля военных расходов КНР в структуре ВВП оценивается в 1,52%. Несмотря на замедление роста национальной экономики (прогноз 3,3-4,5%) и увеличение уровня государственного долга до 88,3% ВВП, руководство страны сохраняет приоритет в отношении финансирования программ перевооружения.

Умеренный, но стабильный рост оборонных ассигнований КНР обусловлен необходимостью паритетного реагирования на существенное (двузначное в процентном выражении) увеличение военных бюджетов Японии, Республики Корея и Тайваня.

Политическая программа КПК подчеркивает стремление к полной модернизации НОАК к 2035 году и созданию "армии мирового класса" к середине столетия.

По оценке профильных аналитических агентств (в частности, Janes Defence Budgets), официальные данные отражают лишь часть фактических затрат. С учетом скрытых статей, таких как финансирование оборонных НИОКР, закупки иностранных ВиВТ, расходы на пенсионное обеспечение ветеранов и др., совокупный оборонный бюджет КНР в 2026 году составит порядка 2,2 трлн. юаней (около 318 млрд. долл.). Эксперты прогнозируют, что к 2030 году общие расходы Пекина на оборону достигнут 418 млрд. долл.