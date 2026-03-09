Handelsblatt: на Ближнем Востоке стремительно сокращаются запасы ракет для ЗРК Patriot

ЦАМТО, 6 марта. Нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного количества зенитных ракет.

"Сейчас, в первую очередь, исчерпываются запасы ракет типа Patriot", – цитирует "РИА Новости" публикацию Handelsblatt.

Газета уточняет, что в первые дни боевых действий одни только страны Персидского залива израсходовали около 800 зенитных ракет ЗРК Patriot. Не менее существенный расход ракет также отмечается у США и Израиля.

Как подчеркивает Handelsblatt со ссылкой на экспертов, производственные мощности компаний-производителей ракет Patriot на данный момент ограничены.