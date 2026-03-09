Войти
Минобороны Израиля приобрело в США первую партию бронеавтомобилей JLTV

Бронеавтомобиль JLTV
Бронеавтомобиль JLTV.
Источник изображения: mod.gov.il

ЦАМТО, 6 марта. Минобороны Израиля 5 марта сообщило, что через свою миссию в США приступило к реализации первого этапа соглашения о приобретении легких тактических бронеавтомобилей JLTV.

Стоимость первого контракта составляет около 26 млн. долл. (более 80 млн. шекелей). Пакет поставки также включает обслуживания и поддержку техники. Точное количество закупленных для Сухопутных войск страны бронеавтомобилей не раскрывается. Заявлено, что речь идет о "десятках" бронированных тактических транспортных средств.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года Министерство обороны Израиля уже заказало две партии бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle): 75 ед. через программу "Иностранные военные продажи" и "несколько десятков" в рамках прямой коммерческой продажи. Сделка оценивалась в 29 млн. долл. О поставке первых бронемашин Министерство обороны Израиля объявило в марте 2024 года.

В январе 2026 года Госдепартамент США одобрил поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 3250 легких тактических бронеавтомобилей JLTV, в т.ч. в многоцелевой версии (M1279A1/A2/A3 JLTV-UTL), версии транспортера тяжелого вооружения (M1278A1/A2/A3 JLTV-HGC), версии транспортера вооружения для ближнего боя (M1281A1/A2/A3 JLTV-CCWC) и версии общего назначения (M1280A1/A2/A3 JLTV-GP).

Запрос Израиля также включал дистанционно управляемые модули вооружения CROWS; грузовые прицепы M1289; другое оборудование и услуги.

Основным подрядчиком поставки была выбрана компания AM General. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 1,98 млрд. долл.

Бронеавтомобили JLTV планируется применять для безопасной перевозки личного состава ВС Израиля и логистической поддержки. Новые бронеавтомобили заменят устаревшие бронемашины HUMVEE, которых на вооружении ВС Израиля имеется более 2000 ед.

  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
JLTV
Компании
AM General
