В "Ростехе" рассказали о танках Т-72Б3М

Танк Т-72Б3 во время учений
Танк Т-72Б3 во время учений.
«Ростех»: Т-72Б3М обладает почти неисчерпаемыми возможностями

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Танк Т-72Б3М благодаря своему модернизационному потенциалу является платформой с почти неисчерпаемыми возможностями, сообщил "Ростех".

"Чем выше модернизационный потенциал, тем лучше боевая техника. Танк Т-72Б3М, который производит наш концерн "Уралвагонзавод", - платформа с почти неисчерпаемыми возможностями", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что боевая машина кратно превосходит ранние модели Т-72 благодаря современному прицельному комплексу, новым средствам защиты и более мощному двигателю.

"Семьдесятдвойка" остается модульным танком, который можно быстро "перестроить" под определенные угрозы и вызовы. За время СВО в конструкцию машины внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение мощи Т-72, защищенности и подвижности. Резервы для модернизации при этом далеко не исчерпаны", – подчеркнули в "Ростехе".

В госкорпорации напомнили, что Т-72 вошел в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных танков. Он также является высокозащищенной гусеничной платформой для целого семейства специальной техники. На базе Т-72 созданы тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Буратино" и "Солнцепек", мостоукладчик МТУ-72, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

  • В новости упоминаются
Продукция
БРЭМ-1
МТУ-72
Т-72
Т-72Б
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
