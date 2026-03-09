Войти
Lenta.ru

На Западе предрекли сложности с новым эсминцем КНДР

382
0
0
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

MWM: Новый эсминец «Чхве Хен» КНДР осложнит оборону потенциальных противников

Новый эскадренный миноносец типа «Чхве Хен» Военно-морских сил (ВМС) КНДР сможет создать дополнительные сложности для потенциальных противников Пхеньяна. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Способность кораблей класса "Чхве Хен" проводить воздушные и ракетные операции большой дальности, а также наносить ядерные удары с использованием баллистических ракет, летящих по сложным траекториям, может серьезно осложнить планирование обороны», — предрекли в материале.

По словам автора, эсминцы с аналогичными возможностями есть только у Китая, США и Южной Кореи.

Головной корабль типа «Чхве Хен» спустили на воду в апреле 2025 года. Эсминец проходит испытания. Миноносец получил 74 ячейки для зенитных ракет двух типов, а также противокорабельных и баллистических ракет. Корабль будет нести твердотопливные баллистические ракеты Hwasong-11.

В декабре Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытаниях стратегических крылатых ракет большой дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
885 Ясень
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:11
  • 415
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1