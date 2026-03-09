Удары по базам США: под угрозой Рамштайн? (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: американская база Рамштайн в Германии может стать целью иранских ударов

Германия опасается иранских ударов, пишет BZ. Многие операции США на Ближнем Востоке координируются именно из этой страны, а именно с базы Рамштайн. Иран уже заявил о том, что все его ответные действия на американо-израильские атаки осуществляются в рамках права на самооборону.

Михаэль Майер (Michael Maier)

Конфликт вокруг Ирана подбирается и к Германии. Потенциальной целью иранских ударов может стать американская база Рамштайн в Германии.

Во вторник иранскому послу Маджиду Нили Ахмадабади пришлось явиться в министерство иностранных дел Германии. Ведомство вызвало дипломата, чтобы получить объяснения, почему Иран атаковал американские военные базы в Ираке, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы недвусмысленно призвали иранский режим немедленно прекратить свои безрассудные атаки на страны региона", — сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство в Берлине в соцсети X. "Мы осуждаем произвольные и несоразмерные ракетные и беспилотные удары иранского режима, в том числе по гражданским целям", — добавили в МИД. Там подчеркнули, что "атаки угрожают нашим союзникам, нашему военному персоналу и нашим гражданам в регионе". Формальный вызов посла считается жесткой дипломатической мерой: так правительство страны пребывания демонстрирует явное раздражение происходящим.

Иран говорит о самообороне

Посол Ирана Маджид Нили Ахмадабади в МИД Германии, как передает портал dpa, заявил, что израильско-американские удары нарушают международное право. Он сослался на статью 51 Устава ООН, закрепляющую право на самооборону. "Действия Ирана осуществляются в рамках этого законного права на самооборону", — цитирует dpa заявление иранского посольства.

Двусмысленная похвала Трампа: он имел в виду Рамштайн?

Встречи в МИД, вероятно, касались не только Ближнего Востока. Если Иран считает, что самооборона включает удары по американским военным объектам, то в правительстве Германии неизбежно задумываются и о Рамштайне.

Многие операции США на Ближнем Востоке координируются отсюда. Президент США Дональд Трамп во время визита канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон отдельно похвалил его за то, что Германия позволяет американцам "садиться" (то есть пользоваться инфраструктурой базы) в Германии. Это еще не официальное подтверждение, но в Тегеране подобные сигналы, вероятно, заметили. Аргумент Берлина о том, что американцы действуют в Германии почти "экстерриториально", в Иране вряд ли сочтут убедительным: ракета попадает в конкретное место — независимо от юридического статуса объекта.

Левые и BSW предупреждают о рисках

Внешнеполитический эксперт партии "Левые" Леа Райснер, как передает издание AFP, заявила, что канцлер должен перестать превращать Германию в "логистический хаб для противоречащих международному праву военных кампаний", имея в виду использование авиабазы США Рамштайн. Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Фабио де Мази в разговоре с AFP выразил разочарование касательно того, что если бы Мерц "защищал немецкие и европейские интересы", то, как Испания, запретил бы использование расположенных в Германии баз для этой военной операции.

Спокойствие в Рамштайне

Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха Ральф Хеклер заявил в интервью газете Wochenblatt aus der Rheinpfalz, что сейчас поводов для тревоги нет. Да, "такой конфликт для нашего региона в целом важен и ощутим", но военные действия США в контексте Ирана, по его словам, "ведутся с других американских площадок, например, из ОАЭ или из Катара".

Хеклер отметил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке "у нас нет ни усиленного режима безопасности, ни дополнительных мер". В последние недели, по его словам, "изменился характер полетов" — особенно это заметно ночью. "Похоже, были и переброски войск, о которых публично не сообщали", — добавил он. Сейчас "полетная активность в целом ниже и концентрируется в определенные часы". Размещенные в Рамштайне самолеты Hercules — "всего 14 машин, которые среди прочего используются для подготовки пилотов", — "не задействованы в учебных полетах". Это, по словам Хеклера, показывает, что "ресурсы связаны в другом месте".

Иран обстрелял объект в Турции

Похоже, Иран намерен расширять удары и на американские объекты за пределами непосредственного региона Персидского залива. В среду Турция сообщила, что баллистическая ракета, выпущенная Ираном, была перехвачена системой противоракетной обороны НАТО в приграничном районе. Часть перехватчика упала на свободную площадку в провинции Хатай, пострадавших нет.

Куда именно должна была попасть ракета, поначалу не сообщалось. Турция в противостоянии вокруг Ирана в целом занимает нейтральную позицию и долго пыталась продвигать дипломатическое решение. Однако в стране размещены и американские военные. Ключевой авиационный объект НАТО в Турции — база Инджирлик — находится в южной провинции Адана. По данным США, там размещены около 1500 военнослужащих. База считается важным транспортно-логистическим узлом в регионе.

НАТО резко раскритиковала Иран за предполагаемую атаку. При этом у альянса хватает проблем и внутри: Испания в четверг подчеркнула, что, несмотря на серьезные угрозы со стороны Дональда Трампа, останется при своем решении: не разрешать американцам использование испанских баз для этой операции.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в интервью радиостанции Cadena SER, что "правительство Испании не даст разрешения на использование баз Рота и Морон для этих действий в этом контексте". "Мы все знаем, что происходящее в Тегеране ужасно, это нарушение прав человека. Как женщине мне особенно больно за женщин в Тегеране, но никто не имеет права изображать из себя международного “сторожа”", — сказала Роблес. "Есть нормы и правила. Даже в Соединенных Штатах потребовалось бы согласие Конгресса", — добавила она. По ее словам, "Испания не может поддерживать односторонние действия, у которых нет международно-правовой основы".

Премьер-министр Испании Педро Санчес вновь призвал США, Израиль и Иран немедленно прекратить взаимные удары. Насилие должно остановиться "прежде чем станет слишком поздно", отметил он. "Наивно думать, что слепое и унизительное послушание означает лидерство", — предупредил Санчес, имея в виду угрозы Трампа. Речь идет об уважении международного права, "которое защищает всех нас, особенно гражданское население". И считать, что проблемы мира можно решать только бомбами, — ошибка.