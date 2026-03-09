Украинские дроны для стран Персидского залива: рискованный план Зеленского (Die Welt, Германия)

Welt: Украина готова дать дроны странам Ближнего Востока в обмен на ракеты

Украина предложила странам Ближнего Востока дроны-перехватчики, но взамен хочет получить ракеты для Patriot, пишет Welt. Такой план озвучил Зеленский – глава киевского режима испуган тем, что Украина может лишиться поставок американского оружия, необходимого сейчас странам Персидского залива.

Павел Локшин

В районе стран Персидского залива запасы ракет для Patriot стремительно тают. Это проблема касается не только стран, по которым бьет Иран, но и Украины, которая остро нуждается в ракетах-перехватчиках. И Владимир Зеленский предлагает неожиданное решение.

Для монархий Залива происходящий сейчас сценарий — будто бы из фильмов ужасов: дешевые иранские дроны Shahed падают на арабские мегаполисы. Они перегружают систему ПВО и создают "окна" для баллистических ракет, которые затем причиняют еще больший ущерб. По данным газеты The Wall Street Journal, за последние дни Иран взял на прицел страны Персидского залива, прежде всего, Объединенные Арабские Эмираты, выпустив 500 преимущественно баллистических ракет и почти 1200 беспилотников.

Такую тактику ракетно-дроновых ударов на Украине знают уже не первый год: Россия применяет там модернизированные варианты дронов. Но между странами Залива и Украиной есть принципиальная разница.

В отличие от Киева, нефтяные монархии не располагают недорогой многоуровневой ПВО, специально заточенной под борьбу с дронами. Ракетные комплексы на Украине стараются беречь для перехвата тяжелых баллистических ракет. Все чаще задействуют и разработанные специально против дронов перехватчики.

Страны Залива, напротив, отражают атаки беспилотников крайне дорогими средствами, считает Дара Массикот, эксперт по обороне из американского аналитического центра Carnegie. В ход идут истребители, а также высокотехнологичные американские системы ПВО, такие как THAAD и Patriot, которые попросту избыточны для перехвата дешевых одноразовых дронов.

Каждый такой перехват обходится в несколько миллионов долларов. Ограниченные запасы дорогих ракет, созданных для борьбы с баллистическими целями, при таком расходе иссякают очень быстро.

Эксперт по Ирану Николь Граевски, доцент Центра международных исследований CERI при парижском институте Sciences Po, в интервью изданию Le Monde оценила иранский арсенал в четыре-шесть тысяч готовых к применению дронов. Их производство, по ее словам, стоит примерно 30 тысяч долларов за единицу. Другие оценки предполагают, что Иран может накопить даже десятки тысяч беспилотников — достаточно, чтобы вести боевые действия неделями или даже месяцами.

Правители монархий Залива публично успокаивают общественность: ситуация под контролем. Но за кулисами они добиваются поставок ракет из США — пока безуспешно, пишет газета Middle East Eye. Это неудивительно: американцам эти системы нужны для защиты собственных баз в регионе.

На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск ракет для Patriot, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 ракет. На фоне продолжающихся российских ударов баллистическими ракетами Украине для надежной защиты неба требовалось бы почти по трети этого объема ежемесячно — более 200 ракет.

У Зеленского есть идея

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) объявил о "ракетном турне" по Европе, чтобы увеличить производство альтернатив. Но это совсем не быстрая мера, а Украине необходимо решение здесь и сейчас. И у Владимира Зеленского, похоже, есть план. Он поручил правительству подготовить пакет помощи для стран Залива. Ни у одной армии мира сейчас нет такого практического опыта по отражению атак дронов типа Shahed, как у украинской.

"Украинские специалисты будут работать на месте, и команды сейчас согласовывают детали. Мы готовы защищать жизни и мирных жителей", — отметил Зеленский на заседании правительства в среду. Этот план, разумеется, совсем не про альтруизм: днем ранее он говорил о готовности предложить странам Залива украинские средства борьбы с дронами в обмен на ракеты-перехватчики PAC-3. Это самая современная модификация Patriot, особенно эффективная против баллистических ракет, которыми Россия бьет по украинской инфраструктуре.

На первый взгляд идея выглядит авантюрно. Но страны Залива, похоже, к ней присматриваются, по крайней мере, в части закупок украинского оружия. Как пишет газета Financial Times, по меньшей мере одна страна намерена приобрести украинские дроны-перехватчики, чтобы бороться с иранскими беспилотниками, — и так же поступить хочет Пентагон. Эти аппараты развивают скорость до 250 километров в час и без труда догоняют большинство вариантов дронов Shahed, за исключением более быстрых моделей с реактивным двигателем.

Закупки украинского оружия странами Залива, а тем более американцами, в разгар боевых действий стали бы мощным сигналом в пользу украинской оборонной промышленности. У Киева появились бы серьезные аргументы для европейских стран, которые все чаще рассматривают ввод украинских систем в эксплуатацию. Инциденты вроде проникновения дронов в польское воздушное пространство прошлой осенью показали: у Европы и НАТО не хватает недорогих средств обороны.

Одновременно возможная сделка с арабскими государствами Залива и американцами означала бы, что у Украины станет меньше дронов-перехватчиков. Зеленский рассчитывает, что тогда спрос стран Залива на ракеты Patriot снизится и Украина получит больше ракет. План рискованный, но он может сработать.