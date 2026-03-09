Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели

Источник изображения: Фото: Fars News

Недавно впервые испытанный новейший иранский беспилотник Hadid-110 начал массово применяться во время ударов по различным объектам. О нем стало известно лишь в прошлом году.

Как сообщалось, этот БПЛА создан по схеме "бесхвостка", и в нем применены технологии, существенно снижающие его радиолокационную заметность и, соответственно, уменьшающие вероятность поражения. Длина - до трех метров.

Он снабжен турбореактивным двигателем, а для старта используется твердотопливный ускоритель. Сама же пусковая установка легко транспортируется и может быть быстро собрана, а после старта демонтирована.

Масса боевой части достигает полсотни килограмм. Максимальная скорость - до 500 км/ч. Дальность полета - до 350 километров.

По мнению аналитиков, Иран мог произвести несколько десятков тысяч различных типов БПЛА, и, учитывая разветвленную сеть подземных коммуникаций, находящихся на большой глубине, их можно применять еще очень долго. Не исключено, что сборка беспилотников продолжается и сейчас. К тому же запустить такие средства поражения во много раз проще, чем дальнобойные баллистические ракеты.

Алексей Брусилов