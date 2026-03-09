Войти
Lenta.ru

В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

395
0
0
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

19FortyFive: Танки Leopard 2 провалились на Украине из-за дронов и «Корнетов»

Переданные Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард») столкнулись с проблемами из-за массового применения дронов, комплексов «Корнет» и некачественного обслуживания. Провал танков объяснил обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

По его словам, танк, который называют одним из лучших в мире, оказался слишком сложным для ВСУ. Машина требует специальной инфраструктуры, которой не было на Украине. Поврежденные машины отправляли в Польшу, дополнительно нагружая логистику.

«Еще одним важным фактором, влияющим на эффективность Leopard 2 на Украине, является распространение беспилотников и современного противотанкового оружия», — говорится в материале. Автор напомнил, что FPV-дроны способны атаковать танки в самые уязвимые участки.

Также Вооруженные силы России активно применяют современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», которые способны пробивать броню Leopard 2.

В декабре обозреватель Андрей Коц сравнил новый Leopard 2A8 с тяжелым танком времен Второй мировой войны «Королевский тигр», который столкнулся с проблемами из-за большой массы. Новая машина с дополнительным оборудованием весит до 70 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:11
  • 415
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1