«Чудеса у нас случаются ежедневно»

Участницы СВО — о значении времени на передовой, чувстве боли и празднике 8 Марта

Выносить раненых через полузамерзшее болото под огнем, держать руку ослабевшего бойца, чтобы он не потерял сознание, и совершать настоящие чудеса за операционным столом — всё это сегодня делают женщины-военнослужащие. Накануне 8 Марта корреспонденты «Известий» поговорили с участницами спецоперации о боевой работе, страхе, спасенных жизнях и самом главном — о Родине.

«Лучшее, что можно сделать, — это спасти жизнь»

Дари Баинова шла по городу, когда к ней подбежал неизвестный боец, схватил ее в охапку и заплакал. Высокий, крепкий мужчина буквально поднял ее на руки.

Фельдшер, прапорщик Дари Баинова во время интервью МИЦ «Известия»

— Ты живая?! — смотрел он ей в глаза, не стесняясь своих слез.

— Конечно!

— А мне сказали, что тебя давно нет.

Она не сразу вспомнила его: через ее руки прошли сотни раненых. Прапорщик Баинова — фельдшер приемно-сортировочного взвода медицинской роты танкового полка. С передовой к ним в пункт привозят раненых. Ее задача — оказать первую медпомощь, стабилизировать состояние и подготовить к эвакуации в госпиталь.

Основная работа начинается вечером — «по-серому», в сумерках. В это время легче добраться до эвакуационного пункта и не попасть под удары дронов.

Источник изображения: Фото: личный архив Дари Баиновой

— Смотришь не только на раны, но и в глаза. Если видишь, что человек отстранен, начинаешь шутить — и он возвращается, цепляется за разговор, — рассказывает она. — Очень важно, чтобы боец думал не только о боли, а о жизни.

Иногда доставляют бойцов в состоянии клинической смерти.

— Мы его «качаем», — говорит Дари. — Руки сами знают, что делать. И ты повторяешь про себя: «Пожалуйста, начни дышать. Забейся, сердечко».

Она делает небольшую паузу и добавляет, что в такие моменты готова отдать несколько дней своей жизни ради раненого парня.

Медики бьются до конца и, как правило, выигрывают свой личный бой со смертью. Дари уже знает, когда та начнет отступать.

— Прямо на глазах цвет лица меняется: оно начинает розоветь. Приятно смотреть на это. Понимаешь, что мы что-то сделали такое… И про себя говоришь: «Спасибо тебе, Господи!» — Дари наконец начинает улыбаться.

Дальше — капельницы, препараты, реанимационные процедуры. Всё быстро, четко. Но внутри уже другое состояние — будто сам поднимаешься вместе с тем, кого спас.

— Лучшее, что можно сделать, — это спасти человека, — тихо говорит она.

Дари Баинова Источник изображения: Фото: личный архив Дари Баиновой

Дари рассказывает о враче-десантнике, с которым ей удалось поработать, — он вытащил с того света много бойцов и научил ее всегда говорить «спасибо» и с улыбкой встречать любые трудности. Она так и делает.

На своем направлении прапорщик была знаменитостью, хотя долго даже не подозревала об этом. Просто всегда улыбалась и махала рукой встречным военным машинам и бойцам на блокпостах. Теперь ее узнают не только в зоне СВО.

— Меня сейчас встречают ребята на «большой земле» и спрашивают: «Это же ты на медэваке бойцов сопровождала в ЛНР, да? Ты уехала, и нам без тебя скучно стало, перестали нам девушки махать и улыбаться!» — рассказывает Дари.

Дари уверена: будет служить дальше. Дома ее ждут двое сыновей — Вячеслав и Булат — и мама. На службе ее сопровождает талисман — четки из белого жемчуга.

— Я здесь нужна, — просто говорит она.

Поздравление от Дари Баиновой:

Милые девушки, поздравляю всех с 8 Марта! Желаю крепкого здоровья и много-много хороших моментов в жизни. Доброго сердца, друзей, хорошего окружения и мирного неба над головой!

«Берут тебя за руку и боятся ее отпустить»

Во время наступления бойцов, получивших ранения, надо было эвакуировать через болота, глубина которых достигала 3 м. Медикам дали несколько солдат, чтобы те построили переправу. Бойцы сколотили плоты, через топь был переброшен канат, с помощью которого можно было проводить плавсредства с одного берега на другой.

Фельдшер старшина Екатерина Ткаченко во время интервью МИЦ «Известия»

Фельдшер штурмовой роты отдельной мотострелковой бригады Екатерина Ткаченко переправилась через болото среди первых.

— Стоял декабрь, вода подернулась льдом. Противник начал артиллерийский и минометный обстрел, — вспоминает она.

Первые раненые уже лежали у берега. Екатерина тут же начала оказывать помощь.

— Страха не было, был адреналин, — говорит она. — Когда на кону жизнь человека — про себя забываешь.

Осмотр, оценка тяжести, перевязка, укол обезболивающего — и дальше к плотам.

— Раненых надо встречать с улыбкой, им сразу легче становится, — объясняет Екатерина.

Потом бойцов грузили на носилки, несли к плотам и плыли через болота.

— Многие берут тебя за руку и боятся ее отпустить. Бывает, так схватят, что немеет ладонь, но ты терпишь: это важно, это поддержка, — вспоминает Екатерина.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин Источник изображения: iz.ru

Противник усилил огонь — болото и его окрестности превратились в филиал ада.

— По нам выпустили четыре полных пакета «Града». 160 ракет, — говорит Екатерина.

Всех раненых переправили на наш берег и перенесли в блиндаж, затем эвакуировали в тыл.

— Мы не могли сдаться и бросить своих, — объясняет она.

В батальоне, где служит Екатерина, стоят друг за друга до конца.

— У нас одна большая семья. Стареньких-новеньких нет, мы всегда помогаем друг другу — иначе же просто нельзя, — говорит фельдшер.

В тот день медики вытащили всех. Ни одного не потеряли.

Поздравление от Екатерины Ткаченко:

Уважаемые девушки, женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю мирного неба над головой! Чтобы всё закончилось и каждый вернулся к себе домой с праздником!

«Наши ребята даже в самых сложных ситуациях ведут себя достойно»

До СВО Мария Сергеева работала в крупной IT-компании в Москве. Но с началом спецоперации поняла, что не может остаться в стороне — стала волонтером, помогала эвакуировать мирное население из Харьковской области.

Старший механик ефрейтор Мария Сергеева во время интервью МИЦ «Известия»

— Люди спешно покидали дома, — вспоминает она. — Был случай, когда женщины с детьми бежали просто по полям.

Потом беженцев передавали волонтерам — те их кормили, помогали найти одежду, устроиться в пунктах временного размещения.

Происходящее так повлияло на нее, что Мария решила идти в армию. Сейчас она ефрейтор, старший механик радиорелейной станции.

Девушка награждена Георгиевским крестом за спасение людей при эвакуации.

— К нам поступила информация, что из города не могут выехать врачи, больные, пожилые — всего до 150 человек, — вспоминает она.

Населенный пункт к тому времени подвергался жестким обстрелам. Было известно, что в одном из кварталов осталась большая семья с восемью детьми. К ним удалось пройти только с четвертой попытки.

— Мы долго ждали подходящего момента, — говорит Мария. — Наконец артиллерия отработала, и в этот промежуток мы пошли к ним. Была большая угроза атак FPV-дронов, но они, к счастью, не появились. В общем, с Божьей помощью эвакуировали.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Она твердо считает, что все наши ребята на передовой — герои.

— Своими глазами видела, как они достойно себя ведут в самых сложных ситуациях, — говорит Мария.

На фронте у связистов одна из самых главных ролей, от них много зависит.

— Стараемся, чтобы связь работала бесперебойно, и она так и работает, — говорит она. — Когда выключили «Старлинки», для нас это не стало проблемой, потому что у нас была устойчивая связь.

Мария тоже решила связать свое будущее с армией. В Москве она заходила к знакомым на работу.

— В офисе тоска, я уже к другому привыкла, — вспоминает она.

Дома Марию ждут дочь Елена, три брата и сестра.

Поздравление от Марии Сергеевой:

Девчонки, с 8 Марта! Желаю вам быть гармоничными, любить, ценить себя! Хочу, чтобы у вас дома все чувствовали, что рядом с ними есть нежность, любовь и гармония. В особенности поздравляю всех девчонок-военнослужащих. Не забывайте, что мы служим Родине, поддерживайте наших ребят!

«Я не принцесса на горошине»

В зону спецоперации Яна Вервеина отправилась в 23 года, уже лейтенантом. Сейчас она — командир взвода узла связи в знаменитом 331-м гвардейском парашютно-десантном полку.

Командир взвода гвардии старший лейтенант Яна Вервеина во время интервью МИЦ «Известия»

Тогда — еще в начале СВО — ее подразделение заняло место дислокации днем. По району враг вел беспокоящий огонь. Яна хорошо ориентируется, и то, что хитросплетение траншей и блиндажей поначалу станет для нее настоящим лабиринтом, стало неприятной неожиданностью. Наступила ночь.

— Было страшно даже фонарик зажечь, — вспоминает девушка. — Я заблудилась и случайно зашла в чужой блиндаж к десантникам с вопросом: «Извините, а я где?»

Но ребята всё поняли — без всяких насмешек проводили до блиндажа. Потом, конечно, она освоилась.

Основная задача ее взвода — обеспечивать бесперебойную связь в полку. От работы узла зависят команды, управление подразделениями, координация выполнения боевых задач.

Источник изображения: Фото: личный архив Яны Вервеиной

Яна жила в отдельном небольшом блиндаже вместе с женщиной‑добровольцем. Этот земляной домик стал почти родным: сослуживцы помогли сделать его уютным, нашли мягкие матрасы, обеспечили работу дизельного агрегата.

— Зимой топливо иногда заканчивалось, и ночью можно было проснуться от холода, но и к этому привыкаешь, — говорит она. — Не пугают уже и мыши, которые бесцеремонно покушаются на заветную плитку шоколада.

Сейчас она служит на территории России. Во взводе 13 человек, большинство — женщины. Но есть и мужчины. Скепсис по поводу «девчонки у руля» встречается до сих пор, но старший лейтенант научилась держать удар.

— Хочется иногда ответить резко, — признается она. — Но я просто стою на своем. Если я уверена в задаче, я ее выполню. Моя точка зрения имеет право на существование, и с тем, что я здесь, им приходится считаться.

Отец, дед, дядя — все военные. Маленькой девочкой она ездила с папой в часть, а вместо кукол выбирала компанию мальчишек и спорт.

— Благодаря папе я не принцесса на горошине, — говорит Яна. — Да, слабости бывают у всех, но его воспитание помогает вовремя взять себя в руки.

Источник изображения: Фото: личный архив Яны Вервеиной

Несмотря на боевой характер и золотые медали в легкой атлетике, решение уйти в армию после школы не было простым. Выбор пал на Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище им В.Ф. Маргелова.

Поздравление от Яны Вервеиной:

В этот светлый весенний праздник я поздравляю своих самых близких: маму, бабушку и своего тренера! Особые слова благодарности — преподавателям Костромского госуниверситета и, конечно, моим сослуживцам: женщинам нашего полка и всей дивизии! С огромной любовью обнимаю подруг и всех женщин России. Цветите, сияйте и никогда не отступайте от своих мечтаний. Пусть на вашем пути будет как можно больше поводов для улыбок!

«Страшно проснуться, а Родины нет»

Современные боевые действия диктуют свои правила — полевые госпитали сейчас спрятаны под землей.

Командир, лейтенант Елена Сычева во время интервью МИЦ «Известия»

— Они максимально защищены от сканирования тепловизорами и скрыты от глаз противника, — говорит командир санитарного взвода лейтенант Елена Сычева. — Это полноценные подземные комплексы с приемно-сортировочным отделением, диагностикой и реанимацией.

Сейчас Елена управляет госпиталем для легкораненых на 150 коек. Ее задача — быстро поставить бойца на ноги, чтобы он мог вернуться в строй.

Одно из самых опасных направлений работы взвода Елены — эвакуация с голых участков местности, где каждый шаг простреливается. Здесь на помощь медикам приходят НРТК — наземные робототехнические комплексы.

— Мы активно внедряем беспилотные дроны для вывоза раненых. Это позволяет не рисковать жизнью санитаров в труднодоступных местах, — рассказывает девушка.

Источник изображения: Фото: личный архив Елены Сычевой

Работа в операционной требует филигранной точности и стальных нервов.

— Чудеса у нас случаются ежедневно, — улыбается Елена. — Недавно спасли бойца с тяжелейшим ранением в грудь. Осколок задел легкое, оно буквально пропиталось кровью, как губка. Счет шел на часы. Наши специалисты провели сложнейшую операцию прямо в полевых условиях, и уже через сутки парня перевели из реанимации. Он будет жить полноценной жизнью.

На вопрос о роли женщины в зоне боевых действий Елена отвечает просто: «Мы — это напоминание о доме для бойцов».

Свои ранения Елена получила при спасении бойцов.

— Первый раз мы попали под артиллерийский обстрел, когда вывозили ребят на машине, — вспоминает лейтенант. — Второй раз всё произошло во время эвакуации в укрытие. Начался плотный огонь, мы буквально на себе тащили раненых в подвал, чтобы спрятать. В той суматохе я упала, сильно ударилась об арматуру, получила травмы. Но в такие моменты боли не чувствуешь. В голове только одна задача: донести, спасти, успеть.

Источник изображения: Фото: личный архив Елены Сычевой

Позже, уже в госпитале, судьба снова свела с теми, кого она выводила из-под огня. Солдаты узнавали ее в палатах: «Это же вы нас везли!»

— Страшно проснуться, а Родины нет, — говорит Елена на прощание. А со всем остальным, уверена она, мы обязательно справимся.

Дома Елену ждут две дочери — Дарья и Полина. А сын Артем, которому исполнилось 22 года, после университета пошел в армию и сейчас находится недалеко от матери, на передовой.

Поздравление от Елены Сычевой:

Для меня 8 Марта — настоящий женский день! Нас иногда поздравляют 23 февраля, говоря, что мы тоже защитники Отечества, но мы всё равно остаемся женщинами и хотим слышать теплые слова именно в этот весенний день. Девушки, пусть в этот день вам дарят мимозы и улыбки, пусть рядом будут люди, которые ценят и бережно относятся к вам!

