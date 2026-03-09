Украинские F-16 уже почти месяц без ракет американского производства (Reuters, Великобритания)

Reuters: украинским F-16 не хватает современных американских ракет

Украинские истребители F-16 на протяжении долгого времени не обладают достаточным количеством ракет, пишет Reuters. Поставки в Киев прекратились как раз в тот момент, когда Россия готовилась к масштабной зимней авиационной кампании.

Том Балмфорт (Tom Balmforth)

Украинские истребители F-16 на протяжении уже больше трех недель не обладают достаточным количеством ракет для отражения российских атак. Как сообщают три осведомленных источника, партнеры Киева прекратили поставки как раз в тот момент, когда Москва готовилась к масштабной зимней авиационной кампании.

Острая нехватка вооружений, продолжавшаяся с конца ноября до середины декабря (о чем ранее не сообщалось), обнажила уязвимость украинской противовоздушной обороны. Последняя напрямую зависит от западных союзников в вопросах поставок ракет и систем ПВО для отражения участившихся российских атак.

С самого начала военного конфликта, а длится он уже более четырех лет, Киев регулярно жалуется на нехватку вооружений. В последние месяцы украинские власти бьют тревогу по поводу критической нехватки оружия и техники, аккуратно стараясь при этом не вызывать недовольство администрации президента США Дональда Трампа.

Потребность в западном оружии вряд ли уменьшится в обозримом будущем: конфликт на Украине далек от завершения, а на фоне разразившейся войны с Ираном конкуренция за оборонительные вооружения на Ближнем Востоке и в других регионах, по всей видимости, будет только обостряться.

По словам трех источников, непосредственно знакомых с ситуацией, к моменту прекращения поставок в распоряжении всей эскадрильи украинских F-16 находилось лишь ограниченное количество американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

В результате усиливающихся ударов России по энергосистеме, которые Украине не удается отразить полностью, сотням тысяч украинцев пришлось зимовать в крайне суровых условиях: без отопления, электричества и водопровода.

Несмотря на громкие заявления украинской стороны, конкретные примеры влияния нехватки вооружения на обороноспособность страны, как правило, держатся в секрете. В этом случае один из источников сообщил британскому информационному агентству Reuters, что Украине уже почти месяц нечем вооружить свои самолеты.

Все три источника попросили об анонимности, чтобы иметь возможность описать те чувствительные боевые уязвимости, которые возникают из-за перебоев с поставками оружия.

Агентству Reuters не удалось установить причину нехватки вооружения, равно как и определить, вызваны ли задержки проволочками со стороны США или Брюсселя. Первый источник сообщил, что иностранные партнеры Украины уведомили Киев об отсутствии у них свободных запасов, не уточнив при этом, о каких именно партнерах идет речь.

В ответ на запрос Reuters, американский чиновник от имени Белого дома заявил, что Вашингтон стремится к прекращению конфликта и поддерживает Украину посредством продажи американского оружия через НАТО. Чиновник также добавил, что администрация Трампа достигла "значительного прогресса" на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной.

Министерство обороны США, Воздушные силы Украины и Офис президента Украины на запросы о комментариях не ответили.

Пушки с вращающимся блоком стволов и отказавшее оружие

В период нехватки боеприпасов, пилоты истребителей F-16 совершали дневные вылеты и пытались поражать дроны из пушек с вращающимся блоком стволов, сообщил второй источник. Он добавил, что выполнять такие миссии в темное время суток слишком опасно, хотя российские атаки беспилотников обычно производятся именно ночью.

По словам источника, пилоты также пытались использовать ракеты, которые отказали в предыдущих вылетах, надеясь, что после технического обслуживания они все же сработают. В некоторых случаях это даже удавалось.

Как сообщили источники, украинские пилоты F-16 в основном полагались на модификации ракет AIM-9, известные как Lima и Mike, которые были произведены еще в 1970-х и 1980-х годах.

По словам всех трех источников, несмотря на почтенный возраст, эти ракеты стали для Украины относительно недорогим способом перехвата российских дронов и крылатых ракет.

Нехватку удалось восполнить в декабре, когда Украина получила партию ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 от своих партнеров, сообщили три источника. Поставка прибыла незадолго до крупной российской атаки. Источники отказались назвать страну или страны, осуществившие поставку, сославшись на секретность.

Агентство Reuters не смогло определить, как именно сказался временный дефицит ракет. Первый источник отметил, что этот период не совпал с самыми массированными российскими атаками минувшей зимы.

Четвертый источник, также пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в последние месяцы члены НАТО Германия и Канада поставляли Украине ракеты Sidewinder. Он подтвердил, что ранее действительно наблюдался "некоторый спад" в поставках, однако отказался объяснить его причины.

Министерство обороны Германии отказалось комментировать конкретные поставки или типы вооружений по соображениям безопасности. С 2022 года Германия является одним из крупнейших военных и финансовых спонсоров Украины.

Министерство национальной обороны Канады сообщило агентству Reuters, что в настоящее время осуществляет передачу ракет AIM-9M-8 из запасов Канадских вооруженных сил. "Этот новый акт безвозмездной передачи дополнит прошлую донацию сотен канадских ракет AIM и сопутствующих компонентов, которые Украина использует в системах своей противовоздушной обороны".

Дональд Трамп изменил систему поставок американского оружия в Украину, которая была сформирована при его предшественнике Джо Байдене. Тогда военная помощь поставлялась Украине напрямую.

Сейчас США продают оружие союзникам по НАТО в рамках так называемого механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины). Страны-союзники затем передают приобретенное вооружение Украине.

Комментируя ситуацию, представитель НАТО заявил, что механизм PURL обеспечивает поставки критически важных американских материалов. С лета прошлого года в рамках этого механизма было поставлено около 75% всех ракет для украинских батарей ПВО Patriot и 90% боеприпасов для других систем противовоздушной обороны.

Самая ожесточенная зимняя воздушная кампания России

Несмотря на все усилия, Украина по-прежнему сталкивается с проблемой обеспечения достаточного количества ракет для своей разветвленной сети противовоздушной обороны.

В ходе массированных атак Россия запускает несколько сотен ударных беспилотников и ракет. Украина пытается сбивать их огнем с грузовых платформ, средствами радиоэлектронной борьбы, дронами-перехватчиками, а также ракетами классов "воздух-воздух" и "земля-воздух".

В январе Владимир Зеленский во всеуслышание заявил о нехватке боеприпасов. Хуже всего обстоят дела с комплектующими для системы американского производства Patriot, которая необходима Украине для перехвата российских баллистических ракет "Искандер".

Истребители F-16, которые были поставлены Киеву европейскими партнерами в 2024 году, являются частью авиационного компонента украинской системы ПВО, наряду с вертолетами и другими боевыми самолетами.

По словам второго источника, в ходе выполнения задач противовоздушной обороны самолеты F-16 перехватили 2000 дронов и ракет.

Украина и ее партнеры не раскрывают точное количество F-16, задействованных в боевых действиях. Второй источник сообщил, что речь идет о "десятках" самолетов, но в подробности вдаваться не стал.

Истребители F-16 могут нести ракеты AIM-9 или более совершенные AIM-120. Их производит компания Raytheon, подразделение американского оборонного концерна RTX Corp (RTX.N).

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с нехваткой, корпорация RTX предложила агентству Reuters обратиться за комментариями к правительству США.

По словам двух из трех источников, стоимость каждой ракеты AIM-120 значительно превышает миллион долларов, поэтому их, как правило, не применяют в больших количествах против дешевых российских ударных дронов.

Эти же ракеты используются в зенитно-ракетных комплексах NASAMSнорвежского производства, которыми располагает Украина. Последний из трех источников сообщил, что в период перебоев с поставками их применение также было ограничено.

Тот же источник указал на нехватку американских ракет RIM-7, которые Украина использует в модифицированных советских системах ПВО с момента начала конфликта в 2022 году.

Министерство обороны Норвегии заявило, что правительство поставило "значительное количество" перехватчиков для NASAMS ранее этой зимой... "чтобы система NASAMS могла продолжать защищать украинских граждан от смертоносных воздушных ударов".