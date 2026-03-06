Макрон разбушевался: сможет ли президент Франции взять Европу под ядерное крыло

Андрей Низамутдинов — о планах по расширению французского ядерного зонтика и о том, все ли готовы под него пойти и на каких условиях

Эмманюэль Макрон, чей второй — и последний — президентский мандат заканчивается чуть больше чем через год, решил всем доказать, что и у "хромой утки" есть крылья. Да не простые, а ядерные, которые она способна простереть над всей Европой. Вернее, над той ее частью, которая именуется Европейским союзом — именно странам этого сообщества Макрон пообещал обеспечить защиту и благополучие за счет французского ядерного арсенала.

А вот другой части Европы, на которой (не иначе, как по какому-то странному историческому недоразумению) привольно разместилась Россия (прихватившая еще и изрядную часть Азии), французский президент адресовал недвусмысленную угрозу: "Если нам придется использовать наш арсенал, ни одно государство, каким бы крупным оно ни было, не сможет избежать этого".

Отсель грозить мы будем…

Угрозу в адрес России (а кого же еще? Не США же) президент Пятой республики озвучил в ходе выступления на военно-морской базе Иль-Лонг, расположенной на крайнем западе Франции. Места там довольно дикие — неприветливое море, скалистые берега, ветры, туманы… Может, обстановка повлияла и Макрон почувствовал себя в роли лихого ковбоя, этакого неуловимого Джо, которому сам черт не брат?

"Чтобы быть свободным в этом опасном и нестабильном мире, нужно, чтобы тебя боялись", — обратился президент к персоналу базы, на которой находятся в том числе и несущие ядерное оружие субмарины. Последние на сегодняшний день составляют основу имеющегося у Франции арсенала сдерживания.

Сказано было неплохо, но, чтобы тебя на самом деле боялись, надо что-то этакое иметь — и Макрон развернул перед слушателями блистательные перспективы наращивания ядерного арсенала. Он заявил, что "отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок". Правда, тут же сам смазал эффект, пояснив: "Чтобы пресечь любые спекуляции, мы больше не будем сообщать данные о размерах нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом". Догадайтесь, мол, сами.

Прозвучало вполне в духе принципа стратегической двусмысленности, которому истово следует французский президент. И ведь на самом деле: неизвестное страшит больше. Но, пожалуй, не в случае с Францией: дело ведь не только в количестве боеголовок, но и в средствах их доставки. А с этим у французов так себе — от былой ядерной триады остались, можно сказать, рожки да ножки. В середине 1990-х в соответствии с новой стратегией строгой достаточности были ликвидированы все шахты и наземные пусковые комплексы ракет класса "земля — земля". В 2000-х под сокращение попали стратегические ракетоносцы Mirage, а на смену шести атомным субмаринам класса Redoutable пришли четыре подводных атомных ракетоносца нового поколения Triomphant.

Впрочем, наметившиеся и уже существующие проблемы Макрон пообещал решить. По его словам, уже в 2036 году на воду будет спущена атомная подводная лодка третьего поколения с гордым названием Invinsible ("Непобедимый"). А уже в этом году ожидается старт "очень амбициозной программы стратегических гиперзвуковых маневрирующих ракет, которыми будут снаряжаться самолеты и авианосцы в следующем десятилетии". Кроме того, Франция совместно с Германией и Британией намерена разработать новые ракеты "очень большой дальности", применение которых "предоставит новые возможности для управления эскалацией обычными средствами".

Тут, наверное, надо уточнить, что Макрон выступил с речью 2 марта. А на следующий день еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, чьи слова привел портал Euractive, заявил: "У нас нет успешных примеров разработки общеевропейских или хотя бы региональных оборонных проектов". В качестве "последнего провала" такого рода он назвал проект FCAS — совместную программу Франции, Германии и Италии по созданию европейского истребителя нового поколения. Признание еврокомиссара заставило серьезно задуматься об осуществимости проекта ракет "очень большой дальности" и прочих поражающих воображение инициатив Макрона.

С понтом под зонтом

Впрочем, оставим инвективы Кубилюса на его комиссарской совести и вернемся к выступлению французского президента. Фактически он провозгласил переход от прежней концепции строгой достаточности к стратегии "передового сдерживания". "Это прогрессивный подход. Он дает партнерам возможность сначала участвовать в учениях по сдерживанию. Это может включать в себя оповещение, в том числе за пределами наших границ, или участие союзных сил в наших ядерных операциях. Наконец, это может предусматривать развертывание элементов стратегических сил у наших союзников", — объяснил Макрон суть нового подхода.

В качестве одного из элементов он назвал воздушно-космические силы Франции, которые "смогут распределиться в глубине Европейского континента". Это, по его расчету, позволит запутать противника и "придаст упреждающему сдерживанию больший вес", а также обеспечит "новую стратегическую глубину" обороне самой Франции. В вольном переводе: пока противник будет разбираться с авангардными базами в других странах, французы смогут спокойно отсидеться в той самой глубине, на своем дальнем европейском западе.

Разумеется, о столь глубоких замыслах Макрон вслух не говорил, напротив, он спрогнозировал, что участие европейских стран в реализации его инициативы позволит им в будущем приступить к формированию "новых рамок безопасности" — "прежде всего между Европой и Россией, а также на международном уровне, с привлечением США и Китая, включая вопросы ядерных потенциалов, на равноправной основе".

Иными словами, Макрон предложил европейским партнерам сбиться в кучку под французским ядерным зонтиком и доверить Парижу роль лидера на будущих переговорах по ядерному досье, актуальность которых стала особенно явной после истечения срока действия российско-американского договора о СНВ. При этом он четко обозначил: все решения, связанные с ядерным оружием, останутся исключительно прерогативой президента Франции: "Никакого совместного принятия окончательного решения [об использовании ЯО], его планирования или осуществления не будет". То есть ядерный зонтик как бы есть, но возможно, что и нет.

Пока для избранных

Идею французского ядерного зонтика для Европы Макрон высказывал и ранее, но, пожалуй, именно сейчас она получила наиболее зримое воплощение. Дело, думаю, в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его эпатажных внешнеполитических ходов (для европейцев наиболее болезненными стали открытые притязания Трампа на Гренландию) многие в Евросоюзе засомневались: а действительно ли Вашингтон, случись что, выполнит свои обязательства в отношении европейских партнеров по НАТО? В этих условиях французский президент, которому все равно уже терять нечего, и решил предложить европейцам альтернативу в виде французского ядерного зонта — заодно поправив и свою собственную репутацию, и изрядно подпорченное внешнеполитическое реноме Парижа.

Несмотря на все амбиции, Макрон, разумеется, понимает, что его инициатива далеко не всем в Европе придется по вкусу — многие по-прежнему не готовы к разводу с могущественным заокеанским партнером. Да и, если уж по совести, Франция, чья экономика переживает весьма тяжелые времена, попросту не сможет взять под свой зонт всех сразу. Поэтому Макрон решил действовать постепенно.

По его словам, пока что к сотрудничеству приглашены семь стран ЕС (Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания) и Британия. Причем ФРГ будет отведена роль ключевого партнера. Первые этапы взаимодействия, по словам Макрона, начнутся в этом году и "могут включать посещения стратегических объектов и совместные учения".

С другими странами пока ведут переговоры. Для каждой из согласившихся на сотрудничество сторон будут созданы "органы обмена на политическом уровне", предусмотрены контакты по линии разведки и связи, а также совместная работа в области оценки угроз и способов противодействия эскалации, "особенно в конвенциональной сфере".

Обращает на себя внимание отсутствие в этом списке Италии, чей лидер Джорджа Мелони старается избегать острых углов в отношениях с Вашингтоном, и Испании (хотя у испанского руководства с Трампом, наоборот, все очень плохо, в том числе из-за отказа повышать расходы на оборону). По свидетельству газеты El Mundo, Мадрид заявил партнерам "о несогласии с распространением ядерного оружия и эскалацией" и "устранился от любых дискуссий" на эту тему.

Что касается упомянутой семерки, то с ними тоже не все так просто. Например, Дания и Нидерланды выразили готовность к сотрудничеству, но поспешили уточнить, что это не означает размещение на их территориях французского ядерного оружия. Напротив, глава МИД Бельгии Максим Прево не просто назвал инициативу Макрона "хорошей идеей", но и не исключил, что французские самолеты, оснащенные ЯО, смогут использовать бельгийские авиабазы.

Не очень понятно с Германией, которую Макрон назвал ключевым партнером. Президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступили с совместной декларацией, в которой объявили о создании "ядерной руководящей группы высокого уровня" — она "будет служить двусторонней основой для доктринального диалога и координации стратегического сотрудничества, включая консультации по вопросу оптимального сочетания обычных вооружений, средств противоракетной обороны и французского ядерного потенциала". При этом по настоянию Берлина в документ был внесен пункт о том, что франко-германское сотрудничество "будет дополнять, а не заменять собой ядерное сдерживание НАТО и механизмы совместных ядерных миссий НАТО, в которые Германия вносит и будет продолжать вносить свой вклад".

А буквально на следующий день глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль выступил с заявлением, в котором уточнил позицию канцлера: "Нам необходимо говорить о большем европейском суверенитете, но в ядерной сфере я хотел бы заявить совершенно четко: мы по-прежнему привержены тому, чтобы организовывать это в рамках НАТО. Мы доверяем американскому ядерному зонтику. В этом нет никаких серьезных сомнений, и вопрос о его замене в ближайшее время всерьез не стоит".

"Запуталась в показаниях" и Польша. В последнюю декаду февраля польский премьер Дональд Туск весьма туманно отзывался об инициативе Макрона, а неделю спустя он же сообщил, что переговоры Варшавы с Парижем идут полным ходом. И одновременно заявил, что будет готовить страну "для как можно более автономных действий в этой области". Следует воспринимать как намек на то, что Польша не прочь обзавестись собственным ядерным оружием?

Украинский фокус

Несомненно, стоит отметить, что инициативы Макрона по поводу ядерного оружия прозвучали меньше чем через неделю после того, как Служба внешней разведки России сообщила о намерении властей Франции и Британии тайно снабдить Киев ядерным оружием (хотя бы "грязной" бомбой) и средствами его доставки.

Разумеется, в Париже и Лондоне наличие таких планов опровергли. А вот Владимир Зеленский, что называется, проговорился: в интервью Sky News он заявил, что "с удовольствием принял бы" ЯО от Франции и Британии, правда, мол, ему, к сожалению, "таких предложений пока не поступало".

При этом стоит, думаю, напомнить о современной ядерной доктрине РФ. А она, если кто забыл, устанавливает, что агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как там сказал Макрон? "Чтобы быть свободным <…>, нужно, чтобы тебя боялись"? Мы никого не пугаем, не призываем бояться — просто помнить: в отличие от Франции, Россия располагает и вполне достаточным количеством боеголовок, и такими средствами их доставки, о которых на Западе пока могут только мечтать. А значит, отсидеться под французским ядерным крылом не получится, какие бы красивые перспективы ни разворачивал уходящий французский президент перед не слишком дальновидными слушателями.

Андрей Низамутдинов, Обозреватель ТАСС

