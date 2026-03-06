Войти
Эксперт Кузякин назвал карго-культом дрон LUCAS, применяемый США против Ирана

Беспилотник LUCAS
Беспилотник LUCAS.
Источник изображения: © Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza/ U.S. Department of Defense

Беспилотник является имитацией без понимания свойств и причин явления, заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новейший беспилотник LUCAS, применяемый США в боевых действиях против Ирана, является карго-культом - имитацией без понимания свойств и причин явления. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Американский беспилотник LUCAS - буквально карго-культ дикарей. Штаты сделали, как понимали, копию "Шахеда", но они не учли главное - массовость и дешевизну. Они сделали, что всегда умели - очередной дорогущий и сложный дрон. Так это не работает. Американскому ВПК невыгодно производить очень дешевые и массовые дроны типа "Гераней". К тому же у них будут юридические проблемы с использованием open-source программного обеспечения в вооружениях", - сказал Кузякин.

По словам эксперта, США необходимо провести значительные перемены в организации работы ВПК и министерства обороны страны. "Штаты даже близко не провели необходимые структурные изменения своего министерства войны по закупкам и постановке на вооружение. Они сделали вертолет из пальмовых веток и думают, что он теперь у них полетит. Нет, не полетит. Надо не копию дрона делать, а в корне менять как свой ВПК, так и Минобороны страны. Россия этот путь изменений прошла, Иран тоже. США и Израиль - нет", - заявил эксперт.

LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, "Недорогой беспилотный ударный комплекс") является аналогом иранского боеприпаса Shahed-136. Изделие весит до 600 кг, его треугольное крыло имеет размеры порядка 2,5х3 м.

