Cтатические испытания нового российского легкого самолета пройдены успешно

Опытный летный экземпляр самолета «Танго»
Опытный летный экземпляр самолета «Танго» на испытаниях.
Источник изображения: Спектра Эйркрафт

В России продолжается процесс испытаний нового одномоторного самолета «Танго» для обучения курсантов авиационных училищ и подготовки лётчиков гражданской авиации. Четырехместная машина разработана компанией «Спектра Эйркрафт», входящей в состав «Группы компаний С7». В марте 2026 года продолжаются летные испытания, также разработчики сообщили об успешных статических испытаниях, выполненных ранее в СибНИА имени Чаплыгина (Новосибирск).

Проект по созданию самолета «Танго» интересен не только тем, что это фактически частная инициатива – «Группа компаний С7» это, в первую очередь, авиакомпания S7 («Сибирь»). Главное – то, что это машина, разработанная под реальные задачи, в конструкции использованы отечественные композитные материалы, современное бортовое оборудование и, что особенно важно, — российский поршневой авиадвигатель АПД-520 «Лидер». Полеты с этим двигателем должны стартовать в 2026 году, сейчас летает машина с аналогичным иностранным мотором — UL Power 520is. Про создание двигателя мы рассказывали в прошлом году здесь.

По состоянию на начало марта 2026 года, «Танго» пока летает с иностранным двигателем, но уже в доработанном по результатам испытаний варианте конструкции. На предприятии «Спектра Эйкрафт» готовят производственные мощности для серийного производства самолета. Еще в конце 2025 года здесь сообщили о запуске собственного цеха со станками с ЧПУ, изготовлении 307 единиц оснастки, в том числе композитной. Утверждена конструкторская документация самолета, создан его полный «цифровой двойник».

Специалисты предприятии приводят данные об успешном прохождении цикла конструкторских статических испытаний агрегатов самолёта, который выполнялся в СибНИА имени Чаплыгина в Новосибирске. Прочностные испытания проведены успешно — закрылок, элерон, оперение и моторама подтвердили свои характеристики. Например, испытания моторамы проводились в четыре стадии, согласно нормам летной годности, прочность конструкции при достигнутом уровне нагрузок признана достаточной.


Опытный летный экземпляр самолета «Танго» на испытаниях.
Источник: Спектра Эйркрафт

Опытный летный экземпляр самолета «Танго» на испытаниях.
Источник: Спектра Эйркрафт

Статические испытания моторамы в СибНИА.
Источник: Спектра Эйркрафт
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
