США закупят украинское оружие для уничтожения иранских беспилотников

256
0
0
Shahed-136
Реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136.
Источник изображения: imp-navigator.livejournal.com

FT: США хотят купить у Украины перехватчики для отражения атак иранских БПЛА

Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед». Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Представитель военной промышленности Украины заявил газете, что любые продажи украинских систем, даже произведенных за пределами республики, должны осуществляться в координации с Киевом.

Издание отмечает, что у США и Израиля меньше шансов поразить иранские дроны из-за их мобильности и скрытности. Беспилотники оказываются менее уязвимы для тактики американских и израильских военных, основанной на ликвидации пусковых установок и складов ракет на земле до их запуска.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

Сакина Нуриева

