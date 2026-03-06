Reuters узнал о дефиците ракет у украинских F-16

Reuters: украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок

Истребители F-16, которые находятся на вооружении украинской армии, почти месяц оставались без ракет из-за остановки поставок со стороны западных союзников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украинские истребители F-16 более трех недель испытывали нехватку ракет... после того, как поставки от партнеров Киева прекратились», — говорится в публикации.

Как выяснилось, острая нехватка ракет наблюдалась с конца ноября до середины декабря. По данным источников, на момент прекращения поставок у Украины было лишь несколько ракет класса «воздух-воздух» для всей эскадрильи F-16. В этот момент украинские военные использовали пушки, которые не сработали в прошлых миссиях, уточнили в Reuters.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь, которую страны ЕС оказывают Украине. По ее словам, из-за сложившейся ситуации, в частности, нарушилась цепочка поставок оружия, которое Украина может использовать для противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее аналитик усомнился в том, что Киев получит новые ракеты от Запада.

Алена Зиновьева