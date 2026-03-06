Войти
Газета.ru

Reuters узнал о дефиците ракет у украинских F-16

251
0
0
F-16 ВВС Украины
F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Reuters: украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок

Истребители F-16, которые находятся на вооружении украинской армии, почти месяц оставались без ракет из-за остановки поставок со стороны западных союзников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украинские истребители F-16 более трех недель испытывали нехватку ракет... после того, как поставки от партнеров Киева прекратились», — говорится в публикации.

Как выяснилось, острая нехватка ракет наблюдалась с конца ноября до середины декабря. По данным источников, на момент прекращения поставок у Украины было лишь несколько ракет класса «воздух-воздух» для всей эскадрильи F-16. В этот момент украинские военные использовали пушки, которые не сработали в прошлых миссиях, уточнили в Reuters.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь, которую страны ЕС оказывают Украине. По ее словам, из-за сложившейся ситуации, в частности, нарушилась цепочка поставок оружия, которое Украина может использовать для противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее аналитик усомнился в том, что Киев получит новые ракеты от Запада.

Алена Зиновьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны