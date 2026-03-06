Войти
Израиль уничтожил «ракету КНДР» в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters.

MWM: Израиль уничтожил произведенную Ираном по лицензии КНДР ракету

28 февраля Израиль уничтожил произведенную Ираном по лицензии КНДР баллистическую ракету средней дальности Shahab 3 и ее пусковую установку, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на материалы израильских Военно-воздушных сил.

Журнал утверждает, что Shahab 3 представляет собой старейший тип иранских баллистических ракет, которые фактически являются копиями северокорейских ракет Hwasong-7.

«Широко распространено мнение, что Иран мог помочь финансировать разработку ракеты, чтобы обеспечить доступ к ней для своих вооруженных сил. В 1990-х годах, после распада СССР, Иран был отрезан от поставок советского оружия, поскольку постсоветская Россия оказалась весьма готовой поддаться давлению Запада и Израиля», — говорится в публикации.

MWM отмечает, что в настоящее время Иран и КНДР обладают гораздо более совершенными ракетами, чем Shahab 3 (Hwasong-7), которые тем не менее могли быть модернизированы. Кроме того, как пишет журнал, ракеты Shahab 3 требуют расхода более дорогих перехватчиков и истощают арсенал западных систем противовоздушной обороны.

В апреле 2024 года южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием.

