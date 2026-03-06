Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО

Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров в зоне боевых действий

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне боевых действий.

Президент в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня поинтересовался у Годуновой, как она оценивает ситуацию в сфере связи, одной из самых важных сфер для страны на сегодняшний день.

"Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного нам результата. Вот Starlink отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор, пока мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?" - спросил глава государства.

Участница СВО ответила Путину, что работа в этом направлении ведется, оно развивается, но России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их.

"Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Но нам что-то надо свое разработать такое, улучшить соответственно, вот Max стал работать, и будет все хорошо на фронте", - сказала Годунова.

Она подчеркнула, что специальная связь в зоне военных действий организована "на отлично".

"Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, неподконтрольные, представляют опасность для личного состава?" - уточнил Путин.

Подполковник ВКС ответила на вопрос утвердительно.