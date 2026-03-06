Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

Путин назвал связь на фронте важной сферой, напомнив об отключении Starlink

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.

В четверг президент в Кремле провел встречу с представительницами разных профессий, среди них была подполковник Воздушно-космических сил РФ, командир батальона Ирина Годунова.

"Поскольку вы связист, как вы сейчас оцениваете ситуацию в этой сфере - очень важной, одной из самых важных? Потому что, как вы правильно сказали, без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного вам результата", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что, помимо отключенного ранее Starlink, есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи.

"Есть и то, чем противник пользовался до сих пор, когда мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали", - добавил Путин.

Глава государства поинтересовался у Годуновой, как налажена связь на фронте и что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно.