СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова

Против бывшего первого замминистра обороны Цаликова возбудили уголовное дело

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Против бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова завели уголовное дело о хищении, сообщили РИА Новости в СК.

"Возбуждено уголовное дело <...> о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве", — рассказали в ведомстве.

Цаликова задержали, меру пресечения ему изберет Басманный суд. Его обвиняют по 12 эпизодам растраты и отмывания денег, а также по двум эпизодам взяток.

В 2025-м он давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате.

По мнению главы адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергея Жорина, Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы.

В 1994-2000 годах Цаликов был начальником Главного финансово-экономического управления, а затем руководителем Департамента финансово-экономической деятельности МЧС. Министерство в то время возглавлял Сергей Шойгу.

В 2012-м Шойгу стал губернатором Московской области, а Цаликов — вице-губернатором. После этого оба перешли в Минобороны в качестве министра и его заместителя соответственно. На позицию первого замминистра обороны Цаликова назначили в 2015 году. В 2024-м Владимир Путин освободил его от должности.

В оборонном ведомстве он занимался вопросами расквартирования войск, жилья, строительства и капремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.