Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110» по целям на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции впервые ударил стелс-дронами Hadid-110 («Хадид-110»), сообщает в Telegram русская служба Гостелерадио Ирана.

Целями для удара Hadid-110 стали объекты на Ближнем Востоке. Как отмечает иранская сторона, стелс-беспилотник развивает скорость до 510 километров в час, имеет дальность полета более 350 километров и боевую часть массой 30 килограммов.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что такие дроны с пониженной радиолокационной заметностью обнаруживаются радарами на значительно меньших дистанциях, чем беспилотники Shahed-136.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что во время закрытого брифинга американских военных для всех членов Конгресса США в Капитолии 3 марта представители администрации президента Дональда Трампа заявили, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 представляют собой серьезную проблему, поскольку американские системы противовоздушной обороны не смогут перехватить их все.