Войти
Flotprom

Канада рассматривает раздельную закупку подлодок у Германии и Южной Кореи

257
0
0

Правительство Канады рассматривает возможность разделения крупнейшего в истории страны контракта на закупку подводных лодок между немецким концерном ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и южнокорейской компанией Hanwha Ocean. Как сообщает The Globe and Mail, в рамках проекта Canadian Patrol Submarine Project (CPSP) планируется приобрести по шесть субмарин у каждого из производителей.

Проект CPSP, запущенный в 2021 году, направлен на замену устаревших дизель-электрических подводных лодок класса "Виктория", которые Канада приобрела у Великобритании в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Новые субмарины должны вступить в строй до середины 2030-х, когда текущий флот уйдет под списание. По данным источников, в случае решения с раздельной закупкой шесть немецких подводных лодок класса "Тип-212CD" будут патрулировать атлантическое побережье, а шесть южнокорейских класса KSS-III – тихоокеанское.

Type-212CD vs KSS-III

Navy Recognition


Стоимость проекта превышает 24 млрд долларов США, но общие затраты на жизненный цикл, включая обучение экипажей, инфраструктуру и модернизацию, окажутся значительно выше, чем предполагалось при закупке у единственного поставщика. Эксперты отмечают, что эксплуатация двух различных типов подводных лодок может усложнить логистику, обслуживание и подготовку персонала. Премьер-министр Марк Карни ранее подчёркивал, что использование одного типа подводных лодок обеспечит экономию и упростит техническое обслуживание.

Технические характеристики: Германия vs Южная Корея

Параметр Type 212CD (Германия) KSS-III Batch-II (Южная Корея) Длина 73 метра 89 метров Водоизмещение 2800 тонн (подводное) более 4000 тонн (подводное) Автономность до 41 дня в подводном положении более 3 недель в подводном положении Вооружение 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм + вертикальная пусковая установка для ракет Дальность патрулирования — более 7000 морских миль

Что касается возможных сроков, то TKMS обещает поставить первую подлодку в 2032 году, а Hanwha Ocean – к 2032-му с условием, что еще четыре корпуса – к 2035 году.

Оба производителя предлагают Канаде не только субмарины, но и значительные инвестиции в местную экономику. Германия, через свою компанию Volkswagen, уже строит в Онтарио завод по производству батарей для электромобилей. Южная Корея, в свою очередь, подписала меморандум о сотрудничестве с Канадой в области производства автомобилей, электромобилей и водородных транспортных средств.

Hanwha Ocean заключила соглашение с канадской Algoma Steel для модернизации производства стали. Его сумма составила 345 млн долларов США.

TKMS сотрудничает с канадскими компаниями, включая Cohere (искусственный интеллект), Marmen (производство), Kongsberg Geospatial (геопространственные технологии) и Seaspan Shipyards (обслуживание флота).

Новые субмарины предназначены для патрулирования трех океанов. Они смогут проводить разведку, противолодочные операции и поддерживать миссии до 60 дней без внешней помощи. Особое внимание уделяется Арктике, где из-за таяния льдов растёт активность иностранных флотов.

Ожидается, что Оттава примет решение о способе закупки новых подлодок в начале апреля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Канада
США
Южная Корея
Компании
Kongsberg
ThyssenKrupp
Volkswagen
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны