Войти
ЦАМТО

СВ Индии испытали легкие тактические машины Ashva-D

237
0
0
Ashva 4S
Ashva 4S.
Источник изображения: A-Thon

ЦАМТО, 5 марта. Западное командование Сухопутных войск Индии провело испытания линейки легких тактических машин Ashva-D национальной компании A-Thon в ходе учений Kharga Shakti 2026 на полигоне Махаджан в Раджастхане.

По информации источника Jane's Defence Weekly, командование протестировало адаптированные под требования Сухопутных войск машины в четырех конфигурациях, включая двухместную Ashva 4х4 2S, оснащенную привязным БЛА; четырехместную Ashva 4х4 4S; пятиместную Ashva 4х4 5S, оснащенную БЛА самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки; и шестиколесную Ashva 6х6 2S.

Судя по видеокадрам с учений, размещенные на машинах беспилотные летательные аппараты применялись формируемыми в составе СВ Индии взводами беспилотных систем Ashni.

По словам представителя компании A-Thon, техника успешно прошла испытания на больших высотах в северных штатах Индии и в округе Джханси штата Уттар-Прадеш. Линейка Ashva-D также прошла тестирование в Центре технической оценки (TEC) и в течение четырех месяцев проходила обширные полевые испытания в Ладакхе, Уттаракханде, Джамму и Раджастхане.

Линейка Ashva-D представляет собой разработанную и произведенную в Индии платформу высокой проходимости, предназначенную для обеспечения тактической мобильности, разведки, применения БЛА и логистической поддержки на различных типах местности.

По словам представителя компании, в разработке в сотрудничестве с Индийским научным институтом (Indian Institute for Science, Бангалор) и Индийским технологическим институтом (Indian Institute of Technolog, Ропар) также находятся две новые роботизированные платформы для обеспечения мобильности. Платформы разрабатываются для СВ Индии и должны удовлетворить потребность в наземных дистанционно управляемых машинах.

По информации представителей СВ Индии, в Руководстве по определению первостепенных задач 2025 года (Compendium of Problem Definition Statements 2025) изложены требования к колесным и гусеничным ДУМ, совместимым со спутниковыми навигационными системами, включая индийскую NavIC. Согласно документу, гусеничная ДУМ, предназначенная для применения в горных районах, должна обеспечивать перевозку полезной нагрузки весом более 200 кг. Колесная ДУМ, предназначенная для равнинной и пустынной местности, должна перевозить до 1000 кг груза, передвигаться, избегая столкновений, и действуя в составе "роя".

Как показывает опыт последних конфликтов, в условиях активного применения БЛА и массированных ракетно-артиллерийских обстрелов недорогие легкие внедорожники и их автономные версии остро необходимы для обеспечения безопасного снабжения, эвакуации раненых и оперативной переброски войск.

В настоящее время СВ Индии уже эксплуатируют несколько ДУМ THeMIS, произведенных эстонской компанией Milrem, однако командование стремится получить аналоги, произведенные индийскими компаниями.

Расширение применения ДУМ и БЛА направлено на повышение ситуационной осведомленности и снижение потерь в ходе боевых действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны