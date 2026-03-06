СВ Индии испытали легкие тактические машины Ashva-D

ЦАМТО, 5 марта. Западное командование Сухопутных войск Индии провело испытания линейки легких тактических машин Ashva-D национальной компании A-Thon в ходе учений Kharga Shakti 2026 на полигоне Махаджан в Раджастхане.

По информации источника Jane's Defence Weekly, командование протестировало адаптированные под требования Сухопутных войск машины в четырех конфигурациях, включая двухместную Ashva 4х4 2S, оснащенную привязным БЛА; четырехместную Ashva 4х4 4S; пятиместную Ashva 4х4 5S, оснащенную БЛА самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки; и шестиколесную Ashva 6х6 2S.

Судя по видеокадрам с учений, размещенные на машинах беспилотные летательные аппараты применялись формируемыми в составе СВ Индии взводами беспилотных систем Ashni.

По словам представителя компании A-Thon, техника успешно прошла испытания на больших высотах в северных штатах Индии и в округе Джханси штата Уттар-Прадеш. Линейка Ashva-D также прошла тестирование в Центре технической оценки (TEC) и в течение четырех месяцев проходила обширные полевые испытания в Ладакхе, Уттаракханде, Джамму и Раджастхане.

Линейка Ashva-D представляет собой разработанную и произведенную в Индии платформу высокой проходимости, предназначенную для обеспечения тактической мобильности, разведки, применения БЛА и логистической поддержки на различных типах местности.

По словам представителя компании, в разработке в сотрудничестве с Индийским научным институтом (Indian Institute for Science, Бангалор) и Индийским технологическим институтом (Indian Institute of Technolog, Ропар) также находятся две новые роботизированные платформы для обеспечения мобильности. Платформы разрабатываются для СВ Индии и должны удовлетворить потребность в наземных дистанционно управляемых машинах.

По информации представителей СВ Индии, в Руководстве по определению первостепенных задач 2025 года (Compendium of Problem Definition Statements 2025) изложены требования к колесным и гусеничным ДУМ, совместимым со спутниковыми навигационными системами, включая индийскую NavIC. Согласно документу, гусеничная ДУМ, предназначенная для применения в горных районах, должна обеспечивать перевозку полезной нагрузки весом более 200 кг. Колесная ДУМ, предназначенная для равнинной и пустынной местности, должна перевозить до 1000 кг груза, передвигаться, избегая столкновений, и действуя в составе "роя".

Как показывает опыт последних конфликтов, в условиях активного применения БЛА и массированных ракетно-артиллерийских обстрелов недорогие легкие внедорожники и их автономные версии остро необходимы для обеспечения безопасного снабжения, эвакуации раненых и оперативной переброски войск.

В настоящее время СВ Индии уже эксплуатируют несколько ДУМ THeMIS, произведенных эстонской компанией Milrem, однако командование стремится получить аналоги, произведенные индийскими компаниями.

Расширение применения ДУМ и БЛА направлено на повышение ситуационной осведомленности и снижение потерь в ходе боевых действий.