ЦАМТО

Иран в ходе боевых действий применил БРСД четвертого поколения "Хорремшехр-4"

Баллистическая ракета «Хорремшехр»
Баллистическая ракета «Хорремшехр».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 5 марта. Иран в ходе боевых действий применил баллистическую ракету средней дальности (БРСД) четвертого поколения "Хорремшехр-4" (наименование в ИРИ – "Хайбар").

По сообщению государственного телевидения Ирана (IRIB), пуски осуществлены в ответ на удары США и Израиля по объектам национальной инфраструктуры.

"Хорремшехр-4" является наиболее мощным образцом в классе БРСД национального производства. Изделие оснащено усовершенствованным ЖРД "Арванд", работающим на самовоспламеняющемся топливе. Конструктивной особенностью двигательной установки является возможность длительного хранения БР в заправленном состоянии, что сокращает цикл предстартовой подготовки (ТОиР) до 12-15 мин.

Высокая скорость полета и применение систем коррекции обеспечивают повышенную помехозащищенность ракеты от средств РЭБ и систем ПРО противника.

Результаты боевого применения БРСД "Хорремшехр-4" в период февраль-март 2026 г., согласно данным профильных мониторинговых групп (ISW, Al Jazeera) и официальных ведомств, характеризуются следующим образом:

Заявленные результаты (по данным иранских источников IRIB, КСИР):

- Поражение высокозащищенных целей: зафиксировано прямое попадание в командно-штабное здание одной из региональных авиабаз (предположительно, в Бахрейне или на юге Израиля), что привело к его полному разрушению.

- Уничтожение инфраструктуры: сообщается о поражении парка топливных цистерн и складов ГСМ, что вызвало длительные возгорания на объектах.

- Эффективность БЧ: подтверждено использование кассетной боевой части с суббоеприпасами, что позволило накрыть значительную площадь стоянок авиационной техники.

Данные средств объективного контроля и оценки противника (CENTCOM, ЦАХАЛ):

- Прорыв систем ПРО: отмечены случаи успешного преодоления противоракетного заслона ("Хец-2", "Хец-3", "Праща Давида"). Причиной указывается высокая скорость на конечной фазе полета (до 8М) и маневрирование головной части на конечном участке.

- Перехваты: часть запущенных ракет (точное число не раскрывается) была нейтрализована системами ПРО вне атмосферы. По данным СМИ, обломки перехваченных ракет нанесли ущерб жилой застройке.

- Потери: CENTCOM подтвердил гибель как минимум 6 военнослужащих США в ходе атак на базы в регионе, однако прямая связь данных потерь именно с пусками "Хорремшехр-4" уточняется.

Общая оценка:

Применение "Хорремшехр-4" продемонстрировало качественный рост иранских технологий в области преодоления эшелонированной ПРО. Высокое КВО (10-30 м) и значительный вес БЧ (1,5 т) позволили наносить критический ущерб капитальным строениям, что ранее было затруднительно для баллистических ракет предыдущих поколений.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) БРСД "Хорремшехр-4"

- дальность стрельбы: до 2000 км;

- масса боевой части (БЧ): 1500-1800 кг (фугасного или кассетного типа);

- скорость полета: до 16М на маршевом участке, до 8М при входе в плотные слои атмосферы;

- система наведения: автономная инерциальная с коррекцией на внеатмосферном участке траектории;

- точность (КВО): в пределах 10-30 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
Иран
США
Продукция
Праща Давида
