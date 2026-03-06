Войти
«Уничтожителям» российских С-400 увеличат дальность до более чем 1000 километров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

Армия США увеличит дальность ракет PrSM до более чем 1000 километров

Центральное командование Вооруженных сил США официально подтвердило первое боевое применение новой ракеты Precision Strike Missile (PrSM), известной, в частности, как «уничтожитель» российских систем противовоздушной обороны С-400. Как сообщает Breaking Defense, американская сторона планирует создание более дальнобойных версий PrSM.

Принятая на вооружение армией США в 2023 году ракета была использована для нанесения ударов по позициям в Иране в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость»). Издание напоминает, что в ходе кампании была применена модификация ракеты Increment 1 дальностью 500 километров. В настоящее время разработчик — корпорация Lockheed Martin — активно работает над более дальнобойными версиями Increment 2 и Increment 3.

«Кроме того, армия [США] привлекла команду Lockheed Martin и команду Raytheon Technologies — Northrop Grumman для работы над конкурирующими проектами PrSM Increment 4, способными пролететь более 1000 километров, что вдвое превышает дальность действия текущей версии», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что армия США рассматривает вопрос создания версии PrSM, способной не только пролететь более 1000 километров, но и вести огонь с автономной пусковой установки.

Ранее издание TWZ сообщило, что США в Иране впервые применили новую ракету PrSM. От своего предшественника — ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) — новое оружие отличается большей дальностью действия, в базовом варианте (Increment 1) — до 500 километров, формой и конфигурацией хвостового оперения. Ракета PrSM по целям в Иране запускалась из установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В октябре прошлого года издание Defense News со ссылкой на генерал-майора Фрэнка Лосано сообщило, что армия США и компания Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам ATACMS.

В апреле 2021 года Breaking Defense рассказало, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM почти втрое — с текущих 500 километров до 1600 километров.

