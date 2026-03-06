«Уничтожителям» российских С-400 увеличат дальность до более чем 1000 километров

Армия США увеличит дальность ракет PrSM до более чем 1000 километров

Центральное командование Вооруженных сил США официально подтвердило первое боевое применение новой ракеты Precision Strike Missile (PrSM), известной, в частности, как «уничтожитель» российских систем противовоздушной обороны С-400. Как сообщает Breaking Defense, американская сторона планирует создание более дальнобойных версий PrSM.

Принятая на вооружение армией США в 2023 году ракета была использована для нанесения ударов по позициям в Иране в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость»). Издание напоминает, что в ходе кампании была применена модификация ракеты Increment 1 дальностью 500 километров. В настоящее время разработчик — корпорация Lockheed Martin — активно работает над более дальнобойными версиями Increment 2 и Increment 3.

«Кроме того, армия [США] привлекла команду Lockheed Martin и команду Raytheon Technologies — Northrop Grumman для работы над конкурирующими проектами PrSM Increment 4, способными пролететь более 1000 километров, что вдвое превышает дальность действия текущей версии», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что армия США рассматривает вопрос создания версии PrSM, способной не только пролететь более 1000 километров, но и вести огонь с автономной пусковой установки.

Ранее издание TWZ сообщило, что США в Иране впервые применили новую ракету PrSM. От своего предшественника — ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) — новое оружие отличается большей дальностью действия, в базовом варианте (Increment 1) — до 500 километров, формой и конфигурацией хвостового оперения. Ракета PrSM по целям в Иране запускалась из установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В октябре прошлого года издание Defense News со ссылкой на генерал-майора Фрэнка Лосано сообщило, что армия США и компания Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам ATACMS.

В апреле 2021 года Breaking Defense рассказало, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM почти втрое — с текущих 500 километров до 1600 километров.