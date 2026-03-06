Войти
Lenta.ru

«Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

255
0
0
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

Компания «Решетнев» рассказала о сборке спутника «Ямал-501» для ГКС

Компания «Решетнев» в своем Telegram-канале рассказала о сборке телекоммуникационного спутника «Ямал-501» для оператора «Газпром космические системы» (ГКС).

«Началась сборка конструкции модуля служебных систем (МСС) космического аппарата», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что речь идет о сборке платформы космического аппарата, которая будет содержать необходимое для его функционирования оборудование.

В октябре ТАСС со ссылкой на презентацию гендиректора «Решетнева» Евгения Нестерова сообщил, что компания к 2030 году планирует запуск 162 спутников собственного производства.

В июне 2019 года агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказало, что российский спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту из-за ошибочного вектора тяги его апогейного двигателя (обеспечивает перемещение с геопереходной орбиты на геостационарную), выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бриз-М
Компании
ИСС Решетнева
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны