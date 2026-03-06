Пхеньян взял курс на постройку эсминцев

Северная Корея планирует производить по два эсминца в год и расширять свой флот, способный нести ядерное оружие. Об этом сообщает Navy Recognition по итогам инспекции лидера КНДР Ким Чен Ын, в рамках которой он осмотрел новый 5000-тонный головной эсминец класса "Чхве Хён" и наблюдал за пусками крылатых ракет с борта корабля у западного порта Нампо.

Ким Чен Ын провел два дня, осматривая эсминец "Чхве Хён" и наблюдая за ракетными пусками. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким также проинспектировал еще один корабль, строящийся на той же верфи. Во время визита он распорядился, чтобы судостроительный сектор производил по два эсминца в год в течение следующих пяти лет в рамках более широкой программы расширения ВМС. Кроме того, лидер КНДР подтвердил, что долгосрочная цель Пхеньяна – оснащение флота ядерным оружием.

Эсминец "Чхве Хён" KCNA agency

Эсминец "Чхве Хён", впервые представленный публике в апреле 2025 года, считается одним из самых амбициозных надводных боевых кораблей, построенных Северной Кореей за последние десятилетия. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), водоизмещение корабля составляет около 5000 тонн. Он спроектирован для размещения различных видов вооружения, включая зенитные и противокорабельные ракеты, а также ракеты, оснащенные ядерными боеголовками.

В ходе визита в Нампо Ким также осмотрел строительство третьего эсминца того же класса (второй корабль серии получил повреждения при спуске на воду в мае 2025 года и прошел ремонт). Агентство ЦТАК сообщило, что верфь намерена завершить его постройку к октябрю (вероятно, речь идет о спуске на воду), что совпадет с годовщиной основания Трудовой партии Кореи.

Северокорейские власти представляют постройку эсминцев класса "Чхве Хён" как центральный компонент более широкой программы модернизации военно-морского флота, которая также включает разработку атомной подводной лодки и новых возможностей подводного запуска стратегических ракет.

По оценкам западных наблюдателей, сегодня надводный флот Северной Кореи насчитывает два легких фрегата класса "Наджин", нескольких корветов классов "Амнок" и "Нампо", а также растущее число ракетных, торпедных и патрульных катеров.