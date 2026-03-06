Войти
Пекин готов бросить вызов подводному флоту США

Китай может расширить свой подводный флот примерно до 70 субмарин к 2027 году и до 80 единиц к 2035 году, включая дизель-электрические подлодки и стратегические и многоцелевые АПЛ. Как отмечает разведка американских ВМС, новые подлодки значительно увеличат военно-морское присутствие Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и повлияют на баланс сил с флотом Соединенных Штатов.

На этой неделе контр-адмирал Майк Брукс из Управления военно-морской разведки США обратил внимание на быстрое расширение подводных сил Китая, уточнив, что к 2027 году численность китайского подводного флота может достигнуть примерно 70 единиц за счет ввода в строй шести многоцелевых и двух стратегических АПЛ, а также трех субмарин меньшего класса.

Стратегическая АПЛ класса "Тип-094A", Китай

Navy Recognition


По словам контр-адмирала, в перспективе подводная составляющая ВМС Народно-освободительной армии Китая может достичь отметки в 80 единиц к 2035 году (с учетом вывода из эксплуатации устаревших моделей), причем примерно половина из них будут оснащены ядерными реакторами, что представляет собой значительный сдвиг в сторону подлодок с большей дальностью плавания. Прогнозы на начало 2040-х годов указывают на возможное добавление от 20 до 30 новых атомных подлодок с управляемыми и баллистическими ракетами.

Как отмечает Navy Recognition, параллельно Пекин направляет инвестиции на развитие беспилотных подводных аппаратов и сети датчиков на морском дне, которые улучшат возможности обнаружения подлодок противника и контроль над морскими районами.

"Подводная война в настоящее время является центральным компонентом китайской военно-морской стратегии в рамках множества оперативных задач, включая стратегическое ядерное сдерживание, контроль морских путей, сбор разведывательной информации и возможности нанесения высокоточных ударов по надводным и наземным целям, – заявляет издание. – В настоящее время более 60 подлодок действуют в составе ВМС НОАК, обеспечивая безопасность морских подходов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширяя зону своих действий в западной части Тихого океана и за его пределами".

На данный момент основную часть подводного флота Китая составляют дизель-электрические подлодки, численность которых составляет около 50 единиц (субмарины российского проекта 636 и различные модификации класса "Тип-039"). Многоцелевые АПЛ представлены различными версиями класса "Тип-093", в производстве находятся подлодки "Тип-095". На данный момент число "стратегов" ограничено шестью единицами АПЛ класса "Тип-094", но уже строятся субмарины нового поколения "Тип-096".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
636.3
877 Палтус
Ядерный щит
