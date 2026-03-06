Войти
В «Ростехе» сообщили о проведении регламентных работ по двигателям Су-35

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» проводят ремонтные работы и техническое обслуживание авиационных двигателей непосредственно на аэродромах базирования боевой авиации, задействованной в специальной военной операции (СВО). Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе госкорпорации.


Отмечается, что проведение работ в полевых условиях на местах постоянной дислокации подразделений позволяет существенно сократить сроки восстановления силовых установок. Благодаря такому подходу период введения самолетов в строй после завершения ремонта минимизируется.

Помимо оперативного восстановления техники представители ОДК обеспечивают полное гарантийное обслуживание авиационных двигателей.

«Наши группы занимаются непосредственно выполнением регламентных работ авиационных двигателей, восстановлением и исправлением неисправностей. Совместно с представителями завода по изготовлению и ремонту авиационных двигателей мы занимаемся восстановлением, ремонтом авиационных двигателей и исправлением наиболее сложных неисправностей на территории нашего полка», — рассказал инженер группы регламента и ремонта авиадвигателей Константин.

В пресс-службе «Ростеха» 16 февраля рассказали, что ОДК разработала современный поршневой двигатель М105, предназначенный для легких гражданских самолетов и вертолетов. Новый агрегат призван заменить иностранные аналоги на отечественном рынке. Отмечалось, что он обладает мощностью 115 л. с. при массе всего 75 кг. Рабочий объем двигателя составляет 1211 куб. см.

