В России допустили поражение эсминца ВМС США «Гадром»

Фото: United States Navy / Huntington Ingalls Industries / Wikimedia
Фото: United States Navy / Huntington Ingalls Industries / Wikimedia.

Эсминец «Арли Берк» ВМС США могли поразить ракетой Ghadr-380

Один из эсминцев типа «Арли Берк» Военно-морских сил (ВМС) США, которые задействовали в ходе ударов по Ирану, могли поразить иранской противокорабельной ракетой (ПКР) Ghadr-380 («Гадр-380»). Успешный удар допустил российский Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на спутниковые снимки низкого разрешения, на которых, предположительно, виден пожар на палубе корабля. Возгорание могло вызвать попадание иранской ПКР.

«Это частично согласуется с заявлением Корпуса стражей исламской революции о том, что он обстрелял эсминец противокорабельными ракетами "Гадр-380"», — говорится в сообщении.

Ghadr-380 впервые представили в 2025 году. Считается, что ПКР с дальностью более тысячи километров является вариантом крылатой ракеты семейства Paveh. Такие изделия запускают с мобильных пусковых установок на шасси грузовиков.

Ранее в марте стало известно, что эсминец ВМС США Spruance, который задействовали в атаке на Иран, получил лазерную систему AN/SEQ-4 ODIN. Она позволяет ослеплять электрооптические системы разведки и наведения.

