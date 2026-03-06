Войти
Lenta.ru

Во Французской Гвиане начнут демонтаж стартовой площадки российского «Союза-СТ»

240
0
0
Фото: elisabetta_monaco / Wikimedia
Фото: elisabetta_monaco / Wikimedia.

Компания MaiaSpace перенесла первый пуск ракеты Maia с 2026 года на 2027-й

Компания MaiaSpace перенесла с 2026 года на 2027-й первый пуск ракеты Maia с переоборудованной площадки носителя «Союз-СТ» российского производства на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает портал European Spaceflight.

По словам представителя компании MaiaSpace, на Куру планируется начать демонтаж стартовой площадки, использовавшейся для запуска ракет российского производства. При этом, по данным компании, для запуска Maia планируется сохранить до 80 процентов инфраструктуры, обеспечивающей старты «Союза-СТ», включая монтажно-испытательный комплекс, железную дорогу, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции.

В беседе с European Spaceflight представитель MaiaSpace пояснил, что такой подход позволит компании действовать быстро и ограничить общие инвестиции в площадку «несколькими десятками миллионов евро», а также «обеспечить экономическую жизнеспособность [проекта] и ограничить воздействие на окружающую среду».

В феврале издание сообщило, что Национальный центр космических исследований Франции объявил конкурс на одну из стартовых площадок комплекса Ensemble de Lancement Multilanceurs (ELM) на космодроме Куру во Французской Гвиане, который ранее занимала компания MaiaSpace, поскольку последняя приняла решение сосредоточиться исключительно на переоборудовании другой площадки космодрома — стартовом комплексе российской ракеты «Союз-СТ» — под запуски своей многоразовой ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Проекты
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны