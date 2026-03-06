Во Французской Гвиане начнут демонтаж стартовой площадки российского «Союза-СТ»

Компания MaiaSpace перенесла первый пуск ракеты Maia с 2026 года на 2027-й

Компания MaiaSpace перенесла с 2026 года на 2027-й первый пуск ракеты Maia с переоборудованной площадки носителя «Союз-СТ» российского производства на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает портал European Spaceflight.

По словам представителя компании MaiaSpace, на Куру планируется начать демонтаж стартовой площадки, использовавшейся для запуска ракет российского производства. При этом, по данным компании, для запуска Maia планируется сохранить до 80 процентов инфраструктуры, обеспечивающей старты «Союза-СТ», включая монтажно-испытательный комплекс, железную дорогу, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции.

В беседе с European Spaceflight представитель MaiaSpace пояснил, что такой подход позволит компании действовать быстро и ограничить общие инвестиции в площадку «несколькими десятками миллионов евро», а также «обеспечить экономическую жизнеспособность [проекта] и ограничить воздействие на окружающую среду».

В феврале издание сообщило, что Национальный центр космических исследований Франции объявил конкурс на одну из стартовых площадок комплекса Ensemble de Lancement Multilanceurs (ELM) на космодроме Куру во Французской Гвиане, который ранее занимала компания MaiaSpace, поскольку последняя приняла решение сосредоточиться исключительно на переоборудовании другой площадки космодрома — стартовом комплексе российской ракеты «Союз-СТ» — под запуски своей многоразовой ракеты.