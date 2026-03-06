Пекин намерен увеличить военные расходы еще на 7%

Китайские власти в 2026 году планируют увеличить бюджетные расходы на оборонные нужды на 7%, до 1909,561 млрд юаней (порядка 277 млрд долларов по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект, опубликованный в первый день 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

Как уточняется в проекте, необходимо "строго ограничить обычные расходы, в приоритетном порядке направить средства на обеспечение расходов на внешнеполитическую деятельность и национальную оборону, на образование, науку и технику, на создание центральных резервов материальных ресурсов, а также на выплату купонов по гособлигациям".

Третий китайский УДК класса "Тип-075" Naval News

Кроме того, расходы на обеспечение общественной безопасности в 2026 году должны составить 258,27 млрд юаней (37,42 млрд долларов). Это на 5,9% больше, чем в 2025 году.

Согласно проекту госбюджета на 2025 год, представленному на открытии предыдущей сессии ВСНП, целевые расходы КНР на оборону составили 1784 млрд юаней (порядка 250 млрд долларов по курсу на тот момент) с увеличением на 7,2%.

Правительство Японии осудило решение властей КНР увеличить оборонные расходы. "Китай в больших масштабах и стремительно наращивает свою военную мощь без достаточной транспарентности", – заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.