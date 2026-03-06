Войти
Блинкен считает, что США и Израилю не удастся быстро победить Иран

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен не считает вероятной скорую смену режима в Тегеране и победу США и Израиля в противостоянии с Ираном.

По мнению Блинкена, теоретически Трамп может уже сейчас объявить о победе США, заявить, что иранскому режиму нанесен серьезный ущерб, существенно ослаблены ракетные силы, ядерная программа и военно-морской флот Исламской республики, и на этом закончить военную операцию на Ближнем Востоке. Однако бывший госсекретарь задается вполне резонным вопросом: ради чего в этом случае Трампу стоило начинать боевые действия? Без смены системы управления в Иране уже в ближайшее время большая часть выведенного из строя иранского военного потенциала будет восстановлена, и все понесенные США и их региональными союзниками издержки окажутся напрасными.

Между тем, по информации издания Politico, США готовятся к длительной операции против Ирана: Вашингтон рассчитывает продолжать боевые действия в регионе как минимум до сентября текущего года. Центральное командование США запросило у Пентагона переброску дополнительных офицеров военной разведки в штаб-квартиру в Тампе. При этом срочное наращивание США ресурсов на Ближнем Востоке демонстрирует, что администрация Трампа, судя по всему, не была полностью готова к масштабным последствиям конфликта.

Стоит отметить, что военно-политическое руководство США практически ежедневно пересматривает свои оценки времени, необходимого для достижения победы над Ираном: если 28 февраля Вашингтон заявлял о том, что операция продлится не более двух-трех дней, то менее чем за неделю эти сроки значительно увеличились.

