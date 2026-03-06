Войти
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах

Авиаинженер время ремонта и обслуживания реактивного двигателя
Авиаинженер время ремонта и обслуживания реактивного двигателя.
Источник изображения: © iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER

Ремонт двигателей авиации СВО прямо на аэродромах сокращает сроки ввода в строй

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт и обслуживание двигателей самолётов, участвующих в СВО, которые специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") проводят прямо на аэродромах, сокращает сроки введения машин в строй, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, инженеры-специалисты ОДК выполняют ремонт и обслуживанию авиадвигателей непосредственно на аэродромах базирования боевой авиации, участвующей в спецоперации.

"Ремонт и обслуживание авиационных двигателей непосредственно на аэродромах позволяет сократить период восстановления двигателей и введения в строй самолетов после ремонта", - говорится в сообщении.

Также представители ОДК обеспечивают гарантийное обслуживание авиационных двигателей.

Как рассказал инженер военного предприятия Дмитрий, видеоролик с которым опубликовало МО РФ, специалисты помогают военнослужащим анализировать данные диагностики двигателей, оперативно определять неисправности и их устранять, в том числе заменять лопатки в двигателях, в которые что-то попало.

Военнослужащий-инженер группы регламента и ремонта авиадвигателей Константин, в свою очередь, отметил, что также делится с представителями завода своим опытом.

