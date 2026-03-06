В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию

Депутат Колесник: ВС РФ будут внимательнее смотреть в сторону Финляндии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ будут более внимательно смотреть в сторону Финляндии на фоне планов Хельсинки снять запрет на транзит ядерного оружия, заявил "Ленте.ру" член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники сообщал, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны.

"Финляндия повысит уровень напряженности в свою сторону. Я думаю, что наши вооруженные силы в сторону Финляндии будут более внимательно смотреть, потому что это уже непосредственно у наших границ. Финляндия граничит с РФ. Потенциал боевого воздействия в сторону Финляндии будет увеличиваться со стороны России. Мы не можем потерпеть у своих границ ядерное оружие", - сказал Колесник.