ВС Германии могут закупить крупную партию РСЗО EuroPULS

ЦАМТО, 5 марта. По информации немецкого профильного издания Hartpunkt, ВС Германии, предположительно, намерены заключить рамочное соглашение о закупке до 500 РСЗО MARS-3, также известных как EuroPULS.

По данным информированных источников издания, около половины приобретаемых систем предназначены для ВС Германии, а вторая половина будет доступна для заказов союзными странами, которые получат возможность приобретать РСЗО на тех же условиях, что и Бундесвер. По информации источников издания, парламентский комитет может рассмотреть проект во второй половине 2026 года.

Министерство обороны также, вероятно, подпишет крупные рамочные соглашения по поставкам боеприпасов. Рассмотрение этого вопроса в парламенте ожидается уже в первой половине года. Начальный этап будет включать закупку реактивных боеприпасов с дальностью стрельбы 150 км на сумму в несколько миллиардов евро. Ожидается, что к 2030 году ВС Германии получат начальную партию снарядов, исчисляющуюся пятизначным числом. В дальнейшем планируется закупать нескольких тысяч РС в год.

Эксперты предполагают, что следующим шагом станет закупка оперативно-тактических ракет (дальность стрельбы 300 км), а также барражирующих боеприпасов с сопоставимой дальностью. Также рассматривается возможность закупки вариантов РС с самоприцеливающимися суббоеприпасами.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможна закупка ракет с дальностью стрельбы 500 км. Однако об этом проекте пока мало что известно. К примеру, немецкое подразделение MBDA уже несколько лет разрабатывает комплекс с крылатыми ракетами JFS-M (Joint Fire Support Missile), дальность полета которых, по заявлениям, составит около 500 км. Также неоднократно упоминалась возможность оснащения MARS-3 противокорабельными ракетами NSM норвежской компании Kongsberg.

Теоретически возможно достичь договоренности об оснащении MARS-3 боеприпасами американского и южнокорейского производства. Помимо уже применяющейся ракеты Precision Strike Missile корпорации Lockheed Martin, южнокорейская Hanwha ведет разработку ракеты с дальностью стрельбы 500 км. Об этом косвенно можно сделать вывод из проекта закупки РСЗО для ВС Норвегии. Проведенный конкурс предусматривал оснащение РСЗО ракетами с дальностью полета до 500 км, и все участвовавшие в нем компании должны были представить свои предложения на этот счет. В конкурсе участвовали как Hanwha, так и KNDS Germany (MARS-3), но ВС Норвегия в конечном итоге выбрали южнокорейское предложение.

Преимуществом MARS-3 называют техническую возможность пуска всех вышеупомянутых ракет и реактивных снарядов. Кроме того, учитывая, что РСЗО закупаются с немецкой системой управления огнем, интеграция новых боеприпасов будет сравнительно простой. Основной трудностью будет получение лицензий от стран-производителей. К примеру, США пока не стремятся одобрить применение немецкой установкой боеприпасов семейства MFOM (MRLS Family of Munitions).

Как сообщал ЦАМТО, РСЗО EuroPULS продвигается на европейском рынке c конца 2022 года KNDS Deutschland в партнерстве с израильской Elbit Systems в качестве потенциальной замены РСЗО MLRS для европейских стран. Установка разработана на базе проекта РСЗО PULS.