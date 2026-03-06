ВВС Индонезии завершили модернизацию истребителей F-16A/B

ЦАМТО, 5 марта. ВВС Индонезии получили десятый прошедший модернизацию в середине срока эксплуатации eMLU (Enhanced Mid-Life Update) истребитель F-16A/B "Файтинг Фалкон".

Как сообщается в пресс-релизе 3-й эскадрильи 3-й авиагруппы ВВС Индонезии, самолет с серийным номером TS-1608 был официально получен 2 марта на авиабазе "Исвахьюди" и в настоящее время проходит приемочные испытания.

Индонезийская программа модернизации в середине срока эксплуатации eMLU Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) сочетает в себе схему "Иностранные военные продажи" (FMS) с правительством США и прямые коммерческие продажи (DCS) с компанией Lockheed Martin. Проект реализуется военнослужащими ВВС Индонезии при содействии государственной PT Dirgantara Indonesia (PTDI) под надзором Lockheed Martin. Работы проводились на базе 042-й инженерной эскадрильи на базе "Исвахьюди" (Восточная Ява).

Самолет F-16A (серийный номер TS-1608) стал десятым индонезийским F-16, на котором были выполнены работы в рамках программы Falcon STAR по модернизации в средине срока эксплуатации. Первый модернизированный самолет (TS-1610) прошел летные испытания в феврале 2020 года, второй (TS-1601) – в июле 2020 года, третий (TS-1602) – 18 апреля 2021 года, четвертый (TS-1605) – в сентябре 2021 года, пятый (TS-1609) – 11 мая 2022 года, шестой (TS-1606) – 29 июня 2022 года, седьмой, (TS-1612), – 17 декабря 2023 года, восьмой, (TS-1611), – 20 мая 2024 года, девятый, (TS-1603), – 21 ноября 2024 года.

В рамках программы модернизации были усовершенствованы конструктивные элементы самолета, авионика и системы вооружения, а летный ресурс продлен на 8000 часов.

По данным Министерства национального развития и планирования, бюджет модернизации одного F-16A/B составляет 10-12 млн. долл.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 12 истребителей F-16A/B Блок.15 OCU ВВС Индонезии получили в рамках Проекта "Пис Бима Сена I" (Peace Bima Sena I) в 1986-1989 гг. Они вошли в состав 16-й истребительной эскадрильи, размещенной на авиабазе "Роесмин Нурьядин" (Пеканбару). В 2016 году было решено провести модернизацию истребителей F-16A/B на авиабазе "Исвахьюди", где они впоследствии и останутся.

В период с 2016 по 2018 гг., поэтапно, 16-я эскадрилья получила закупленные в США в рамках проекта "Пис Бима Сена II" самолеты F-16C/D Блок.52ID (всего 24 ед.).