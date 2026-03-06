Войти
Российская «Варшавянка» в Иране утонула

Архивное фото. Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters
Архивное фото. Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters.

TWZ: Российская подлодка «Варшавянка» утонула из-за удара США по базе в Иране

Иранская подлодка проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — типа Kilo) российского производства утонула из-за удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. Об этом пишет TWZ.

Американский профильный портал изучил спутниковые снимки иранских объектов после последней волны ударов США. «Единственная иранская подводная лодка типа Kilo, самая современная из иранских, которая стояла на якоре на базе, также, по всей видимости, затонула, и рядом с местом ее швартовки у пирса виден большой след от пожара», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США заявляло об ударе по «самой боеспособной иранской подводной лодке». «В сочетании с потерями, понесенными ранее в ходе войны, похоже, что иранский военно-морской флот сейчас остался практически в памяти», — заключает издание.

Ранее издание со ссылкой на спутниковые снимки сообщало, что подлодка проекта «Варшавянка» российского производства уцелела после удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.

Тогда же портал USNI News со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов сообщил, что американская сторона нанесла удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка».

Иранская сторона располагала тремя дизель-электрическими подводными лодками проекта Tareq (модернизированными подлодками проекта «Варшавянка»), двумя субмаринами проекта Fateh и несколькими мини-подлодками проекта Ghadir. Субмарина проекта Tareq являлась крупнейшим и наиболее совершенным типом иранских подводных лодок. Длина подлодок составляла 74 метра, они могли нести 18 торпед и сутками оставаться под водой.

