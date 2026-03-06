Войти
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Российские танкисты защитили машину «зонтиком» на пушке

Российский танк, оснащенный необычным «зонтиком» для защиты от дронов, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На стволе пушки танка смонтировали решетчатый экран, напоминающий разложенный зонт. На нем закрепили цепи, которые дополнительно прикрывают корпус. Такая конструкция повысит защищенность передней полусферы машины от ударов дронами-камикадзе. Дополнительно танк оснастили сплошным экраном над корпусом с «прической» из расплетенных стальных тросов.

Подобным «зонтиком» планировали оснастить советские танки. В комплект экранной защиты ЗЭТ-1, разработанный в 1964 году, входил сетчатый лобовой экран и бортовая защита. В войсках решение сочли спорным, поэтому ЗЭТ-1 не эксплуатировали.

В феврале в сюжете телеканала «Россия-1» показали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Депеша» с необычной конструкцией. Машина получила вращающиеся валы с тросами, которые образуют дополнительный трос защиты.

