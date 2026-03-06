Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

ТАСС: Российский танк Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов-камикадзе ВСУ

Российский танк Т-80БВМ выдержал 18 попаданий дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС командир танка группировки Восток с позывным Аза.

«Ехали в колонне, выполняли боевую задачу. Враги хотели остановить колонну FPV-дронами. По моему танку было 18 ударов FPV-дронами», — заявил боец.

Аза добавил, что после ударов танк продолжил успешное выполнение боевых задач.

В феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80.

В ноябре портал Army Recognition заметил, что танкисты Вооруженных сил России оснастили танк Т-80БВ динамической защитой BRAT от трофейной боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley американского производства.