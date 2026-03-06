Экс-глава военно-строительного управления признался в хищении 9 млрд рублей

Источник изображения: topwar.ru

В ходе исполнения 14 госконтрактов для министерства обороны РФ были допущены злоупотребления. Экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Минобороны Вадим Выгулярный признался в хищении 9 млрд рублей.

Об этом сообщает агентство ТАСС ссылаясь на судебные документы.

Обвиняемый заявил о своем раскаянии и выразил желание сообщить правоохранителям подробности по факту своей преступной деятельности.

В документе сказано:

По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания.

Он является фигурантом дела в отношении первого заместителя главы Минстроя ДНР Юлии Мерваезовой.

Дело о хищении средств оборонного ведомства РФ было возбуждено еще летом 2023 года. Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом вместе с ним были объединены в одно несколько отдельных дел, не менее шести. Первое из них возбудили еще в октябре 2021 года, а последнее – весной 2024-го. Среди обвиняемых также фигурируют учредитель строительной компании «Зодчий» Илья Леонов, бывший руководитель Главного управления обустройства войск Минобороны РФ Евгений Горбачев, учредитель ООО ВСК и ООО «Стройсервис» Денис Чубаров, а также другие лица. В их числе – создатели фирм-однодневок для вывода похищенных средств.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хищении у оборонного ведомства 500 миллионов рублей. Эти средства были выделены на строительство водовода из Дона в Донецк.