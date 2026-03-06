Войти
ЦАМТО: Иран будет беречь гиперзвуковые ракеты до истощения ПВО противника

Баллистические ракеты Ирана «Фатех-110А»
Баллистические ракеты Ирана «Фатех-110А».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 5 марта. В арсенале Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но их берегут до тех пор, пока более массовые ракеты не истощат ПВО противника, заявил в интервью "Парламентской газете" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

По его словам, "на вооружении Ирана состоят в основном старые проверенные ракеты, обладающие различной дальностью полета. Также в его арсенале есть гиперзвуковые ракеты, но их пока берегут до тех пор, пока более массовые ракеты не истощат ПВО противника".

И.Коротченко отметил, что в плане вооружения Иран делает основную ставку на оперативно-тактические ракетные комплексы и беспилотники-камикадзе типа "Шахед".

"Иранское командование заблаговременно выстроило децентрализованную систему управления боевыми действиями и создало сеть ракетных баз и подземных либо скальных укрытий, где сосредоточены эти типы вооружений. Это позволят ему сегодня атаковать противника и достигать определенных успехов, несмотря на то, что преимущество в силах и средствах, а также господство в воздухе в целом остается на стороне Израиля и США", – заявил директор ЦАМТО.

И.Коротченко отметил, что следующий этап развития конфликта, скорее всего, можно будет наблюдать через три-четыре недели. По его словам, примерно столько времени займет истощение военных запасов США и Израиля в области систем противоракетной обороны.

Кроме того, по его мнению, основная тактика Ирана – не победить силой, а сделать боевые действия максимально невыгодными, а цену войны неприемлемой для западного мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
