ВС Венгрии получат до 800 дополнительных бронемашин "Гидран"

ЦАМТО, 5 марта. Минобороны, командование ВС Венгрии и компания 4iG Space and Defence Technologies подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее производство до 800 бронемашин "Гидран".

В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посол Турции Гюльшен Каранис Экшиоглу, а также руководство турецкой компании Nurol Makina.

В рамках соглашения в Венгрии будет собрано до 800 бронированных машин "Гидран" с колесной формулой 4x4, являющихся адаптированной версией разработанной компанией Nurol Makina ББМ "Эйдер Ялчин". Венгерская компания Raba Automotive Holding также обеспечит техническое обслуживание и поддержку существующего парка "Гидран".

Турецкая Nurol Makina будет сотрудничать с Raba Automotive Holding при сборке ББМ на недавно созданном предприятии в Венгрии. Новые бронемашины пополнят парк из 106 ББМ "Гидран", поставленных ВС Венгрии с 2020 года.

Как заявлено, благодаря заключенному соглашению сотрудничество между Турцией и Венгрией в сфере оборонной промышленности вышло на новый уровень.

Ранее компания Nurol Makina создала в Венгрии подразделение Nurol Makina Hungary и сформировала с Raba совместное предприятие для локализации производства ББМ "Гидран". Материнская компания Raba, 4iG Space and Defence Technologies, обладает эксклюзивными правами на продажу бронемашин в Венгрии до 2030 года. Rheinmetall Hungary, еще одна компания, связанная с разработкой "Гидран", является совместным предприятием немецкой Rheinmetall Defence и правительства Венгрии.

Как сообщал ЦАМТО, процесс приобретения новых бронемашин с колесной формулой 4x4 ВС Венгрии начали в 2018 году. В ноябре 2019 года Nurol Makina объявила о закупке командованием ВС Венгрии первой партии из 10 бронемашин "Эйдер Ялчин", получивших национальное обозначение "Гидран".

Nurol Makina доставила первые 10 ББМ "Эйдер Ялчин" в Венгрию в декабре 2020 года. Одновременно было объявлено о подписании контракта на поставку 40 дополнительных бронемашин. На вооружение 25-й пехотной бригады (Тата) первые ББМ "Эйдер Ялчин" были приняты в феврале 2021 года. Сборка заказанных бронемашин осуществлялась в Турции, а дооснащение оборудованием – в Венгрии.

В феврале 2025 года министр обороны Венгрии посетил Турцию и подтвердил приобретение 56 дополнительных бронемашин "Гидран".

Согласно планам, в конечном итоге ББМ будут производиться по лицензии в Венгрии. В течение ближайших 10 лет может быть выпущено до 2000 бронемашин для ВС Венгрии и на экспорт.

Партнером проекта станет завод ZALAZone (Залаэгерсег), где производятся БМП KF41 "Линкс". Соглашение по этому вопросу компании N7 Holding Nemzetvedelmi Ipari Innovacios, Raba Automotive Holding и Nurol Makina Hungary заключили 3 ноября 2023 года. Завод ZALAZone принадлежит совместному предприятию Rheinmetall Hungary.