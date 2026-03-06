ЦАМТО, 5 марта. ЕС планирует попросить третьи страны помочь им закрыть брешь в финансировании Киева размером в 30 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении черновой документ.

Как напоминает агентство, в январе глава украинского Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 млрд. долл. Издание Politico 4 марта сообщило, что, как ожидается, деньги у Украины закончатся к концу марта.

"Лидеры ЕС призовут "к наращиванию взаимодействия с третьими странами для помощи в закрытии существующей бреши в 30 млрд. евро", когда они соберутся на саммит в Брюсселе позднее в этом месяце", – говорится в сообщении агентства.

Венгрия 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 млрд. евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, киевский режим по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".