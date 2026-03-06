Войти
ЦАМТО

Bloomberg: ЕС ищет помощи других стран для закрытия бреши в финансировании Киева

275
0
0
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 5 марта. ЕС планирует попросить третьи страны помочь им закрыть брешь в финансировании Киева размером в 30 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении черновой документ.

Как напоминает агентство, в январе глава украинского Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 млрд. долл. Издание Politico 4 марта сообщило, что, как ожидается, деньги у Украины закончатся к концу марта.

"Лидеры ЕС призовут "к наращиванию взаимодействия с третьими странами для помощи в закрытии существующей бреши в 30 млрд. евро", когда они соберутся на саммит в Брюсселе позднее в этом месяце", – говорится в сообщении агентства.

Венгрия 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 млрд. евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, киевский режим по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
