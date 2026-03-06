Войти
Беглая белорусская оппозиция пытается выяснить расположение "Орешника"

РИА Новости: белорусская оппозиция пытается выяснить, где находится "Орешник"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Белорусская оппозиция по заданию своих кураторов из Польши и Прибалтики пытается выяснить, где в республике расположен ракетный комплекс "Орешник", сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

"Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства "Орешника". Однако ни польские, ни литовские, ни украинские разведки, равно как и "беглые", объективно не располагают подтверждённой информацией о конкретных местах дислокации ракетного комплекса в республике", - сообщил РИА Новости источник.

В результате можно констатировать тот факт, что Минску и Москве удалось эффективно провести комплекс мероприятий по стратегической маскировке и ввести в заблуждение Запад относительно реального места размещения "Орешника", отметил источник.

