Вестник Мордовии

Новейшие американские стелс-ракеты AGM-158 JASSM сбиваются ПВО Ирана

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В агрессии против Ирана американцы используют самые современные виды вооружений, например высокоточные крылатые ракеты AGM-158 JASSM с малой радиолокационной заметностью.

Они запускаются с бомбардировщиков B-1В, B-2 и B-52H, а также с самолетов тактической авиации F-15E Strike Eagle, F-16 и F/A-18.

Специалисты считают их достаточно опасными средствами поражения. Они обладают мощными боевыми частями, способными проникать в грунт на глубину более двадцати четырех метров и пробивать железобетонные перекрытия толщиной более двух метров.

Система наведения обеспечивает высокую точность, отклонение не более трех метров от точки прицеливания. Вес где-то одна тонна. Скорость - до тысячи километров в час. Дальность первоначальной версии 360 километров, модернизированной - 980.

Тем не менее, и эти ракеты сбиваются средствами иранской противовоздушной обороны, по всей видимости, с использованием новых мобильных зенитных комплексов AD-08 Majid со скрытыми системами наведения. Их дальность составляет до восьми километров, а скорость полета - 2450 км/ч.

Алексей Брусилов

