Lenta.ru

Индия запланировала купить у России пять дивизионов С-400

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости
Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости.

ANI: Индия планирует купить у России пять дивизионов систем С-400

Индия планирует купить у России пять дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которые доказали свою эффективность в ходе последнего конфликта Нью-Дели с Исламабадом, сообщает ANI.

По данным агентства, в ближайшее время Минобороны Индии займется рассмотрением предложения Военно-воздушных сил (ВВС) страны о приобретении ЗРС. ANI отмечает, что в ходе последнего конфликта Индии и Пакистана находящиеся на вооружение у последнего китайские ЗРС HQ-9 оказались малоэффективны против самолетов индийских ВВС. Данные системы, как пишет агентство, также не смогли защитить Венесуэлу и Иран от военных кампаний, проводимых США.

«Индийские ВВС также планируют закупить значительное количество ракет для дальнейшего укрепления своих возможностей противовоздушной обороны. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, и в ближайшее время будет объявлен повторный тендер», — заявили источники ANI.

В декабре журнал Military Watch Magazine написал, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем противовоздушной обороны С-500.

В ноябре газета The Times of India со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны Индии для ВВС страны одобрило закупку у России пяти дивизионов ЗРС С-400 и ракет к ним.

Венесуэла
Индия
Иран
Пакистан
Россия
США
HQ-9
С-400 Триумф
С-500
