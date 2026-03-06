Иранский фрегат Dena потоплен американской атомной подводной лодкой

Председатель Объединенного комитета начальников штабов воооруженных сил США генерал Дэн Кейн и военный министр США Пит Хегсет сообщили 4 марта 2026 года на брифинге в Пентагоне, что неназываемая американская атомная многоцелевая подводная лодка потопила в Индийском океане торпедой фрегат Dena ВМС Ирана.

Тонущий иранский фрегат Dena (бортовой номер "75") типа Moudge после торпедирования атомной многоцелевой подводной лодкой ВМС США у побережья Шри-Ланки, 04.03.2026. Кадр оптико-электронного перископа атаковавшей корабль подводной лодки (с) военное министерство США

"Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой, тихой смертью. Это первое потопление [ВМС США] вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны" - заявил военный министр Хегсет.

В свою очередь, генерал Дэн Кейн заявил, что "мы уничтожили более 20 иранских военных кораблей, включая - помимо фрегата за пределами зоны боевых действий, - одну подводную лодку, и фактически нейтрализовали на данный момент основное военно-морское присутствие Ирана на театре военных действий в этом районе. Как показал министр [Хегсет], впервые с 1945 года быстроходная многоцелевая подводная лодка ВМС США потопила вражеский боевой корабль, используя всего одну торпеду Mk 48, что привело к немедленному результату и отправке боевого корабля на дно моря. Я хочу напомнить всем, что это невероятная демонстрация глобального влияния Америки. Выследить, найти и уничтожить корабль, находящийся за пределами зоны боевых действий, - это то, что могут сделать только Соединенные Штаты в таком масштабе".

Согласно сообщениям ВМС Шри-Ланки, утром 4 марта иранский фрегат Dena (бортовой номер "75") типа Moudge был потоплен в 40 милях к юго-западу от ланкийского порта Галле. Согласно ланкийским данным, фрегат передал сигнал бедствия в 05:08 по местному времени 4 марта. Прибывшие два катера ВМС Шри-Ланки уже не обнаружили корабль и спасли из воды 32 человека из 180 членов экипажа. Из спасенных восемь человек были ранены, в том числе один находился в критическом состоянии, все они были доставлены в госпиталь в Галле. В числе спасенных находятся командир и несколько офицеров корабля. Также ланкийские власти сообщили, что подняли из воды 87 тел погибших иранских моряков. Таким образом, еще 61 член экипажа считается пропавшим без вести.

Судя по распространенному военным министерством США видео, снятому через оптико-электронный перископ атаковавшей фрегат американской атомной подводной лодкой, фрегат Dena был поражен в кормовую часть 533-мм торпедой (Mk 48) с неконтактным подрывом, и взрыв практически разорвал корабль пополам, приведя к быстрой гибели корабля.

Фрегат Dena с января 2026 года находился в заграничном плавании в Юго-Восточной Азии и Индии, приняв в Индии c 16 по 20 февраля участие в международном военно-морском параде в Вишакхапатнаме, а затем с 20 по 25 февраля - в проведенных под руководством ВМС Индии многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026. В Вишакхапатнаме и корабль застало начало боевых действий США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. По некоторым сообщениям, перед началом войны планировалось, что фрегат далее пойдет с визитом в Малайзию, однако после начала боевых действий Dena начал возвращение в Иран. Трудно понять смысл идеи возвращения в находящиеся под постоянными ударами противника иранские базы, тем более с переходом в условиях полного господства противника на море. В этих условиях очевидно, что уничтожение фрегата силами США было лишь вопросом времени. Результатом бессмысленного бесцельного похода стала гибель корабля и большей части его экипажа.

Потопление Dena стало первым потоплением боевого корабля подводной лодкой (и в целом торпедным оружием) ВМС США в боевых действиях после 1945 года, и первым уничтожением боевого корабля американской атомной подводной лодкой. В мировой истории Dena стал вторым боевым кораблем, потопленным атомной подводной лодкой, после потопления аргентинского крейсера General Belgrano британской атомной многоцелевой подводной лодкой Conqueror 2 мая 1982 года. В целом Dena стал четвертым надводным боевым кораблем, достоверно потопленным в результате атаки подводной лодки после 1945 года - после индийского фрегата Khukri (потоплен пакистанской дизель-электрической подводной лодкой Hangor 9 декабря 1971 года), крейсера General Belgrano, и южнокорейского корвета Cheonan (потоплен неустановленной подводной лодкой КНДР 26 марта 2010 года).

Dena (бортовой номер "75") являлся одним из построенных в Иране фрегатов типа Jamaran национальной программы Moudge (или Mowj - موج - "Волна"). Фрегаты типа типа Jamaran (Moudge) представляют собой фактически модифицированные и упрощенные копии малых фрегатов британского экспортного проекта Vosper Mk 5 разработки шестидесятых годов, четыре единицы которых были построены в Великобритании по контракту 1965 года для ВМС Ирана как тип Saam (Alvand). Три из фрегатов проекта Vosper Mk 5 составляли ядро надводных сил ВМС Ирана до самого последнего времени (четвертый Sahand был потоплен американцами в 1988 году). Программа Moudge разработки иранской копии этих кораблей была начата в 1997 году, и головной иранский фрегат Jamaran (бортовой номер "76") был начат постройкой на военно-морской верфи ВМС Ирана (Nadaja) в Бендер-Аббасе на побережье Персидского залива в 2001 году. Jamaran был спущен на воду 28 ноября 2007 года и передан ВМС Ирана 19 февраля 2010 года.

Затем в Бендер-Аббасе на военно-морской верфи был построен второй однотипный фрегат Sahand (бортовой номер "74"), заложенный в 2010 году и введенный в строй в декабре 2018 года. 7 июля 2024 года Sahand в результате аварии опрокинулся и затонул в Бендер-Аббасе, но затем поднят и после ремонта вновьь введен в строй 29 ноября 2025 года. В 2013 году на военно-морской верфи в Бендер-Аббасе был начат постройкой третий фрегат Shiraz, затем переименованный в Talaieh. В конце 2021 года он в ходе строительства опрокинулся в сухом доке верфи. После выпрямления корабль достраивался уже в качестве не фоегата, а разведывательного корабля, и был введен в строй в январе 2025 года под названием Zagros (бортовой номер "313").

Также строительство фрегатов программы Moudge было начато на судостроительном предприятии Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex Co (ISOICO, также известно как Bostanu Shipyard) в Бандар-Шахид-Реджайе близ Бендер-Аббаса. Первым построенным там фрегатом и стал Dena (бортовой номер "75"). Он был заложен в 2012 году, спущен на воду в 2015 году и введен в строй ВМС Ирана 13 июня 2021 года. При этом корпус фрегата Dena был построен в Хорремшехре на верфи Shahid Mousavi Industries, входящей в систему Организации судостроительной промышленности (Marine Industries Organization - MIO) в подчинении министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана. Dena стал первым кораблем этого типа, оснащенным энергетической установкой иранского производства в виде четырех дизельных двигателей Bonyan 4 мощностью по 5000 л.с. Корпус еще одного фрегата Taftan был заложен на верфи Shahid Mousavi Industries в 2014 году, и в 2017 году спущен на воду и переведен для достройки на ISOICO, но превратился в долгострой и до сих пор закончен не был. Были сведения о начале постройки на верфи Shahid Mousavi Industries корпуса еще одного фрегата.

Еще два фрегата программы Moudge были построены на Каспийском море в Бендер-Энзели на верфи Shahid Tamjidi Marine Industries Организации судостроительной промышленности (MIO). Первый построенный там фрегат Damavand (в постройке именовался Velayat, бортовой номер "77") был введен в состав ВМС Ирана на Каспии в марте 2015 года, но в январе 2018 года потерпел крушение у входа в Бендер-Энзели. Взамен него там же был построен однотипный фрегат Deylaman (бортовой номер "78"), введенный в строй на Каспии в ноябре 2023 года.

Корабли типа Moudge являются весьма небольшими фрегатами и имеют стандартное водоизмещение около 1500 тонн и длину 95 метров. Следует отметить, что в иранском флоте все крупные эскортные надводные боевые корабли водоизмещением более 1000 тонн традиционно обозначаются как ناوشکن (nâvšekan - "истребитель"), что является калькой термина "destroyer", переводимого в русской традиции как "эскадренный миноносец". Все иранские фрегаты получали названия в честь гор или горных районов.

По имеющейся информации, с учетом потопления Dena, вооруженные силы США в ходе начатой 28 февраля 2026 года военной кампании против Ирана, видимо, уничтожили уже все фрегаты типов Alvand (три) и Jamaran (Moudge, три), входившие в состав ВМС Ирана в Персидском заливе, как и разведывательный корабль Zagros.

Иранский фрегат Dena (бортовой номер "75") типа Moudge во время международного военно-морского парада в Вишакхапатнаме (Индия), февраль 2026 года (с) ВМС Индии

Поражение иранского фрегата Dena (бортовой номер "75") типа Moudge торпедой Mk 48 атомной многоцелевой подводной лодкой ВМС США у побережья Шри-Ланки, 04.03.2026. Кадр оптико-электронного перископа атаковавшей корабль подводной лодки (с) военное министерство США

Видео поражения фрегата Dena торпедой (с) военное министерство США: