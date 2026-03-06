Как бить: когда Иран лишится возможности запускать ракеты

Тегеран уже потерял существенную часть пусковых установок, но его способность к сопротивлению ими не ограничивается

Интенсивность иранской операции против США и Израиля «Правдивое обещание 4» постепенно снижается: число ракетных ударов со стороны Тегерана сокращается с каждым днем. Если противники Ирана сохранят нынешний темп атак по военной инфраструктуре, уже к концу недели у него может практически не остаться действующих пусковых установок баллистических ракет, прогнозируют эксперты. В ЦАХАЛ заявляют об уничтожении около 300 таких комплексов. Впрочем, даже полная нейтрализация ракетного компонента не гарантирует коалиции стратегического перелома.

Сколько ракеты выпускает Иран за день

Количество ракетных атак Ирана по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. По данным мониторинга, который ведут западные источники, в первый день было запущено около 350 ракет, во второй — не менее 175, в третий — около 120, в четвертый — порядка 50, в пятый — не менее 40, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

В ночь на 4 марта Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу ВС Израиля и министерству войны в Кесарии, стратегической инфраструктуре в Бней-Браке, военным объектам в Петах-Тикве к северо-востоку от Тель-Авива и военному центру в Западной Галилее, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, сообщалось об ударах по американскому военному кораблю в водах Индийского океана на удалении более 600 км от берега. Использовались дальнобойные ракеты Qadr 380 и Talaiyeh.

По словам Дмитрия Корнева, снижение интенсивности может объясняться несколькими причинами. Во-первых, Иран мог израсходовать часть запасов старых жидкостных ракет и перейти к более современным твердотопливным образцам. Во-вторых, это может быть следствием того, что США и Израилю удалось существенно ослабить систему ПВО и инфраструктуру ракетных пусков.

— Если это так, ситуация может напоминать сценарий операции «Буря в пустыне», когда авиация коалиции системно охотилась за мобильными пусковыми установками. Возможно, мы наблюдаем результат именно такой кампании, — отметил эксперт. — В случае уничтожения большинства пусковых установок даже при наличии ракет их применение станет крайне затруднительным.

По итогам 12-дневной войны в июне 2025 года, представитель израильской армии заявлял об уничтожении 120 пусковых установок, что, по оценке разведки, составляло порядка трети от общего количества. За прошедшие месяцы, по оценкам экспертов, страна могла произвести порядка 150 таких машин. На начало конфликта 2026 года Иран предположительно мог располагать порядка 400 ракетных систем. 3 марта в ЦАХАЛ заявили об уничтожении 300 пусковых установок армии Исламской Республики.

Если интенсивность ударов США и Израиля останется на прежнем уровне, то до конца текущей недели у иранских сил практически не останется пусковых установок для ракет, а значит и возможности наносить ракетные удары, дал прогноз Дмитрий Корнев.

Нужна ли США наземная операция

Но даже если Иран потеряет пусковые установки, он всё равно сохранит возможность наносить удары с использованием беспилотников.

— Интенсивность применения дронов пока не снижается, — отметил Дмитрий Корнев. — Однако их боевые части значительно уступают по мощности баллистическим ракетам, а значит, и разрушительный эффект ниже.

При этом перехват беспилотников зачастую оказывается экономически невыгодным.

— Стоимость зенитной ракеты может в разы превышать цену самого дрона. Это делает такую оборону крайне затратной, — подчеркнул эксперт.

К каким бы успехам ни привели удары коалиции по иранским объектам, это не переломит ситуацию в ее пользу, поскольку у американской администрации нет видения, как закончить этот конфликт, рассказал «Известиям» военный эксперт Борис Джерелиевский.

— 4 марта была целая серия заявлений американских конгрессменов о том, что у Трампа нет реального плана завершения боевых действий в сложившейся ситуации. Очевидно, надежды на капитуляцию Ирана и разрушение его государственности не оправдались, — отметил он. — И сейчас Трамп не очень понимает, что ему делать.

По словам эксперта, несмотря на доминирование коалиции в воздухе, говорить о полном контроле воздушного пространства преждевременно.

— Хотя в силу разных весовых категорий очевидно доминирование коалиции, но есть основания полагать, что не вся ПВО Ирана задействована. Еще могут быть сюрпризы, — пояснил он.

Без наземной операции коалиция не сможет добиться решительного успеха, а на нее у союзников нет сил в регионе, добавил эксперт. Израильская армия может действовать в Ливане, но маловероятно использование ее сухопутных частей против Ирана. При этом Борис Джерелиевский напомнил, что в последние полвека сухопутные операции США не приводили к успехам в долгосрочной перспективе.

Роман Крецул