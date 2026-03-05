ОДК получила свидетельства Росавиации на агрегаты системы управления двигателем ПД-8

Электронный регулятор двигателя и блок защиты двигателя успешно прошли комплекс испытаний

Пермское предприятие «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) получило от Росавиации свидетельства о годности комплектующих изделий на электронные агрегаты автоматического управления авиадвигателем ПД-8. От их бесперебойной работы зависит успешная эксплуатация всего самолета.

Подтверждена годность электронного регулятора двигателя (РЭД-8) и блока защиты двигателя (БЗД-8). Они успешно прошли комплекс испытаний.

«Предприятие „ОДК-СТАР“ зарекомендовало себя в качестве компетентной организации-разработчика таких крайне важных изделий для работы силовых установок, как электронные регуляторы системы управления авиадвигателями. Мы уже знаем их успешную разработку по регулятору для ПД-14. Выдача одобрительных документов на новые изделия — значимое событие в реализации программы ПД-8. Теперь в наших планах — проверка производства „ОДК-СТАР“ для возможности серийного изготовления РЭД-8 и БЗД-8», — прокомментировал начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов.

Электронные агрегаты испытали на молниестойкость на самую сложную — четвертую категорию. Они подвергались сильным электромагнитным воздействиям, имитирующим удар молнии в самолет. Оборудование выдержало и полностью сохранило работоспособность в экстренных условиях, показав устойчивость к воздействию молнии.

«Специалисты „ОДК-СТАР“ подтвердили свои профессиональные компетенции разработчиков и производителей систем автоматического управления двигателем. Получение свидетельств о годности от Росавиации стало еще одним серьезным шагом к сертификации и началу серийного производства двигателя ПД-8, который предназначен для самолетов „Суперджет“ и Бе-200», — отметил управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

Электронный регулятор РЭД-8 принимает и обрабатывает сигналы от датчиков двигателя и управляет всеми его режимами — взлетным, крейсерским, режимом посадки и так далее. Кроме того, он обеспечивает защиту ПД-8 при раскрутке ротора турбины низкого давления, а также защищает от помпажа и перегрева на стадии запуска. Блок защиты БЗД-8 предохраняет силовую установку от раскрутки ротора компрессора высокого давления и вентилятора.

Оба электронных агрегата взаимодействуют с системами двигателя и самолета по каналам информационного обмена. Для их эффективной работы создано и сертифицировано полностью отечественное программное обеспечение.

«Впервые мы создали программы не только для интеграции с двигателем, но и с воздушным судном: налажен информационный обмен с кабиной пилота. Такой подход связан с тем, что разработка системы автоматического управления двигателем велась под конкретный самолет, активно проводилась летная программа и испытания на „Электронной птице“ ПАО „Яковлев“», — сказала главный конструктор «ОДК-СТАР» Дина Сулимова.

Для ПД-8 специалистами «ОДК-СТАР» разработана система автоматического управления САУ-8. В конструкции применяются только российские материалы и радиоэлектронная элементная база. Кроме РЭД-8 и БЗД-8, в ее состав входят устройство хранения данных, дозатор топлива, агрегат механизации двигателя, блок насосов и клапан перепуска топлива.